Le Maroc et la Belgique réaffirment leur volonté d’approfondir un partenariat stratégique et multidimensionnel

Le Maroc et la Belgique ont réaffirmé, jeudi à Bruxelles, leur volonté commune d’approfondir un partenariat stratégique et structurant, fondé sur la confiance, le respect mutuel et la convergence de vues sur les grands enjeux régionaux et internationaux.

Cette réaffirmation a été exprimée à l’occasion de la rencontre, à Bruxelles, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement du Royaume de Belgique, Maxime Prévot.

Les deux hauts responsables ont salué l’excellence du dialogue politique entre Rabat et Bruxelles, marqué par une intensification des échanges et la mise en œuvre d’une Feuille de route bilatérale issue de la Haute Commission Mixte tenue en avril 2024, qui fixe les priorités de coopération pour les années à venir.

Sur le plan économique, les deux parties ont souligné la nécessité de porter la relation à un niveau supérieur, à travers le développement conjoint de chaînes de valeur technologiques, et la promotion d’investissements durables dans des secteurs stratégiques tels que l’hydrogène vert, la transition énergétique, les infrastructures et l’innovation.

Les deux ministres ont également mis en avant la complémentarité entre les visions marocaines et belges en matière de coopération, de sécurité régionale et de développement humain, confirmant leur engagement à œuvrer ensemble pour la stabilité et la prospérité partagée entre les deux continents.

LR/MAP