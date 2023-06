Le Maroc et Brunei Darussalam partagent la même vision sur des questions internationales d’intérêt commun

Le Maroc et Brunei Darussalam partagent la même vision sur des questions internationales d’intérêt commun, ont indiqué, lundi à Rabat, les ministres des affaires étrangères des deux pays.

S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue d’entretiens avec le second ministre des Affaires étrangères du Brunei Darussalam, Dato Erywan Pehin Yusof, en visite de travail au Maroc, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est félicité du soutien du Brunei Darussalam au partenariat du Maroc avec l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

“Brunei Darussalam a toujours fermement soutenu le renforcement des relations du Maroc avec l’ASEAN”, a-t-il ajouté.

S’agissant des sujets régionaux, notamment la question palestinienne, M. Bourita a soutenu que les deux pays partagent la même approche et la même vision, ajoutant que le Maroc, à travers la présidence de SM le Roi Mohammed VI du Comité Al-Qods, a “une responsabilité” dans ce dossier et “un rôle à jouer” pour protéger “l’identité religieuse et arabe de cette ville”.

De son côté, M. Yusof s’est félicité, au nom du Brunei Darussalam, de l’intérêt du Maroc à devenir un partenaire de dialogue sectoriel de l’ASEAN et salue son “engagement continu” auprès de l’Association, notamment par le biais de stages dans le domaine diplomatique, offerts aux diplomates de Brunei Darussalam et des autres pays de l’ASEAN.

Et d’ajouter que le Maroc et Brunei Darussalam partagent la même position concernant la solution de la question palestinienne.

Cette importante visite de travail au Maroc du second ministre des Affaires étrangères du Brunei Darussalam est la première du genre de ce pays.

LR/MAP