Le HCP et ONU FEMME renforcent leur coopération

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’intégration de l’approche genre dans le système statistique national a été au centre d’entretiens, mercredi à Rabat, entre le Haut commissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami, et la représentante du Bureau Multipays de l’ONU-Femmes pour le Maghreb, Leila Rhiwi.

Lors de ces entretiens, M. Lahlimi et Mme Rhiwi se sont félicités du partenariat “stratégique” qui lie le HCP et ONU-Femmes, mettant en avant les actions menées en commun à même de renforcer l’intégration de l’approche genre dans la réalisation et l’exploitation des statistiques nationales.

M. Lahlimi a ainsi loué les efforts menés conjointement pour la réalisation de différents travaux statistiques et de leur exploitation sous formes d’études, lesquelles ont donné une vision “très claire” sur la situation des femmes dans la société marocaine.

A cette occasion, le Haut commissaire au plan a mis en exergue le rôle des statistiques sensibles au genre dans l’évaluation des Objectifs de Développement Durable (ODD), particulièrement en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes.

Tout en louant le partenariat établi entre le HCP et ONU-Femmes en tant qu’entité des Nations-Unies pour l’égalité entre les sexes, Mme Rhiwi a, pour sa part, indiqué que la finalité de ce travail commun est de “renforcer l’intégration du genre dans le socle de la statistique nationale”.

“Nous avons réalisé ensemble plusieurs enquêtes portant sur la situation des femmes”, a-t-elle rappelé, citant à cet effet, l’enquête nationale sur la violence à l’égard des femmes, ou encore l’analyse genre de l’impact du Covid sur les ménages.

D’autres travaux sont en cours de réalisation, tels que les rapports sociaux du genre et les comptes satellites ménages, a ajouté la responsable, réaffirmant que l’objectif étant de renforcer le socle statistique national sensible au genre et garantir, à tous et à toutes, l’accès aux statistiques sur la situation des femmes au Maroc.

LR/MAP