Le « CMVI » lance son projet scientifique estival pour la formation d’étudiants

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Centre Mohammed VI de la recherche et de l’innovation a annoncé le lancement, dès jeudi, de son programme annuel estival de formation d’étudiants.

Dans un communiqué diffusé mardi, le Centre précise que ce programme de formation intensive de quatre semaines (10 août-10 septembre) est destiné aux étudiants en master et en doctorat.

A travers cette initiative, le Centre propose des opportunités de formation pratique au profit de plus de 100 étudiants dans le but de développer leurs compétences et expertises pratiques dans différents domaines de spécialisation, souligne le communiqué, ajoutant que ces programmes ont été conçus de manière à fournir une expérience éducative intensive et variée aux étudiants.

Ce programme offre une large palette d’ateliers, de conférences et de séances interactives couvrant une variété de thèmes et de domaines de recherche.

Le Centre Mohammed VI de la recherche et de l’innovation vise à participer à tous les travaux de recherche d’importance, visant à développer les sciences et l’innovation au Maroc, relève le communiqué.

A cet égard, le Centre envisage d’exécuter le programme de recherche et d’innovation, notamment dans les domaines des sciences de la santé, de la recherche et de l’ingénierie médicale, des sciences numérique et de l’intelligence artificielle, la création et la direction des fondations et des centres de recherche et d’innovation, la mise en place et l’exécution de partenariats de coopération avec des organismes nationaux et internationaux qui partagent les mêmes objectifs et la création d’entreprises ou la participation à leur capital grâce à la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé.

Le Centre Mohammed VI de la recherche et de l’innovation, en tant qu’acteur national, vise à renforcer les capacités, les méthodologies de recherche scientifiques, l’esprit critique et la capacité à innover chez les étudiants marocains dans divers domaines, afin de favoriser l’émergence d’un leadership scientifique et novateur au service de la souveraineté nationale.

LR/MAP