Le Chili salue les réformes de grande ampleur entreprises sous le leadership de SM le Roi

Le ministre des Relations extérieures de la République du Chili, Alberto Van Klaveren Stork, a salué, mercredi à Rabat, les réformes de grande ampleur entreprises sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que les efforts continus du Souverain en faveur du développement politique, économique et social.

Dans une Déclaration conjointe publiée à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Van Klaveren Stork a mis en exergue “les réformes de grande ampleur entreprises au cours des deux dernières décennies, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que les efforts continus en faveur du développement politique, économique et social”.

Il s’est également “félicité des initiatives stratégiques lancées par Sa Majesté le Roi, en particulier l’Initiative des pays africains riverains de l’Atlantique, en tant que stratégie visant à renforcer la coopération en faveur de la paix et de la prospérité partagées pour les pays du pourtour atlantique de l’Afrique”.

Lors de cette rencontre, M. Bourita a aussi présenté les initiatives récentes annoncées par SM le Roi Mohammed VI, notamment l’initiative visant à promouvoir la stabilité, la sécurité et la prospérité économique des pays africains riverains de l’Atlantique, l’initiative visant à promouvoir l’accès des États du Sahel à l’océan Atlantique, ainsi que le projet stratégique de gazoduc Nigeria-Maroc, qui vise à renforcer l’intégration régionale et à stimuler le développement économique au long et au-delà de la côte atlantique.

Il a rappelé, par ailleurs, que le Royaume du Maroc, membre observateur de l’Alliance du pacifique, est un partenaire stratégique pour les pays d’Amérique latine, une porte d’entrée vers l’Afrique et une plateforme pour renforcer l’échange d’expériences et promouvoir des partenariats fructueux entre les pays des deux régions.

Le ministre chilien effectue une visite de travail au Maroc dans le cadre de sa participation au “Congrès du Futur”, organisé par le Parlement marocain les 17 et 18 décembre, en collaboration avec la “Fondation des Rencontres du Futur”, la Chambre des députés et le Sénat de la République du Chili.

LR/MAP