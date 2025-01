Le Chef du Gouvernement affirme le soutien du Maroc à l’unité, à la stabilité et à la souveraineté de la République du Yémen

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé, jeudi à Rabat, le soutien du Maroc à l’unité, à la stabilité et à la souveraineté de la République du Yémen.

Lors de ses entretiens avec le ministre yéménite des Affaires étrangères et des Expatriés, M. Shayea Mohsen Al-Zindani, M. Akhannouch a aussi exprimé la considération du Maroc pour la position du Yémen qui soutient la marocanité du Sahara et considère que toute solution à ce différend factice ne saurait se faire que dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc et de son unité territoriale.

De son côté, M. Mohsen Al-Zindani a réitéré la position constante de son pays soutenant l’intégrité territoriale du Maroc, soulignant que cette rencontre a été l’occasion d’évoquer les développements de la situation au Yémen et de passer en revue plusieurs questions d’intérêt commun, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Les entretiens entre M. Akhannouch et le ministre yéménite ont été axés sur les moyens de renforcer la coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Yémen, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et de S.E. Dr Rashad Muhammad Al-Alimi, Président du Conseil de direction présidentiel de la République du Yémen, précise le communiqué.

Les entretiens ont également porté, selon le responsable yéménite, sur les moyens de renforcer les relations économiques et d’encourager les initiatives des opérateurs privés dans les deux pays, précisant que cette visite sera l’occasion de procéder à la signature de plusieurs conventions.

LR/MAP