L’Association juive marocaine du Mexique salue le message royal de réconciliation et de co-développement régional

Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la nation, à l’occasion du 22ème anniversaire de la Fête du trône, est un message sincère de réconciliation et de codéveloppement régional qui témoigne de la sagesse et du leadership du Souverain en faveur de la paix et de la stabilité, a indiqué l’Association juive marocaine du Mexique.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, le président de l’Association, Moïses Amselem, a souligné que Sa Majesté a appelé le gouvernement algérien à rapprocher les deux pays et à rouvrir les frontières qui sont fermées depuis un quart de siècle pour des raisons totalement dépassées et qui aujourd’hui n’ont plus de justification, faisant ainsi écho des aspirations légitimes à l’intégration maghrébine voulue par les peuples de la région.

Le Souverain n’a eu de cesse d’adresser des invitations similaires à l’Algérie pour la réouverture des frontières illustrant l’esprit de la main tendue et de la bonne volonté constante du Maroc et sa profonde conviction dans la notion de fraternité entre les peuples marocain et algérien, a ajouté M. Amselem.

SM le Roi a rappelé en effet dans Son discours qu’”aucune logique ne peut expliquer la situation actuelle, d’autant plus que les raisons qui ont conduit à la fermeture des frontières sont totalement dépassées”.

Il s’agit, selon le président de l’Association juive marocaine du Mexique, d’un “message de paix énoncé avec beaucoup de hauteur” par SM le Roi Mohammed VI en vue de transcender les divisions du passé pour faire face ensemble aux défis et menaces qui pèsent sur la sécurité et la stabilité dans le bassin africain et euro-méditerranéen.

“Notre Association Juive Marocaine du Mexique apporte son plein soutien à toutes les actions de Notre Majesté le Roi Mohammed VI qui se révèle, une fois de plus, un grand leader sage et constamment à la recherche de la paix”, a conclu M. Amselem.

LR/MAP