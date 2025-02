Lancement de la 9ᵉ édition du Grand Prix National de la Presse Agricole et Rurale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts annonce le lancement de la 9ᵉ édition du Grand Prix National de la Presse Agricole et Rurale.

Devenu un rendez-vous annuel incontournable, ce prix a pour objectif de valoriser les efforts des journalistes et professionnels des médias qui contribuent activement à la diffusion de l’information autour des secteur agricole et développement rural au Maroc, indique un communiqué du ministère.

Ce prix, qui s’adresse aux médias écrits, électroniques et audiovisuels, récompense les meilleures productions journalistiques publiés ou diffusés dans les catégories de presse écrite (articles publiés sur des supports papier ou électroniques), presse électronique (reportages vidéo publiés sur des plateformes numériques), télévision (reportages ou émissions diffusés à la télévision) et radio (reportages ou émissions diffusés à la radio).

Pour chaque catégorie, un Grand Prix est attribué, ainsi qu’un Second prix pour récompenser les travaux les plus méritants. Un Prix “Coup de Cœur” peut aussi être attribué par le jury à une œuvre particulièrement marquante dans l’une des quatre catégories, fait savoir le communiqué.

Cette reconnaissance s’inscrit dans une démarche de promotion de la presse spécialisée et d’encouragement à une meilleure compréhension des enjeux liés à l’agriculture et au développement rural.

Dans cette optique, les travaux soumis sont évalués par un jury composé d’experts issus des médias, du secteur agricole, de la communauté académique et du ministère. Le jury s’appuie sur des critères rigoureux tels que l’originalité et la pertinence du sujet, la qualité du traitement journalistique, la cohérence et l’impact visuel ou sonore.

Les prix seront décernés lors de la 17ᵉ édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), qui se tiendra du 21 au 27 avril 2025 à Meknès.

Et d’ajouter que les travaux soumis doivent être publiés ou diffusés dans la période allant du 25 mars 2024 au 24 mars 2025.

Pour rappel, les éditions précédentes du Grand Prix ont connu un grand succès, avec une participation importante de journalistes issus de divers horizons, ce qui témoigne de l’intérêt croissant des médias pour les secteurs de l’agriculture et du monde rural.

Avec cette 9ᵉ édition, le ministère réaffirme son soutien à la presse nationale et son engagement en faveur d’une information crédible et de qualité dans l’objectif de faire émerger une presse professionnelle spécialisée dans le secteur agricole.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à consulter le dossier complet du Grand Prix, incluant les critères de sélection et le règlement, disponibles sur le site officiel du ministère : https://www.agriculture.gov.ma/fr/grand-prix-national-de-la-presse-agricole-et-rurale.

LR/MAP