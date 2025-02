SIA 2025 | Le Maroc à l’honneur au Salon international de l’Agriculture en France

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Conseil des ministres français, présidé mercredi par le président Emmanuel Macron, s’est réjoui de la décision du Salon International de l’Agriculture d’accueillir le Maroc comme son invité d’honneur.

Évoquant l’enjeu de ce salon et son importance, le Conseil des ministres français relève que c’est dans le souci “d’une meilleure appréhension de la géopolitique agricole, la France se réjouit de la décision du Salon International de l’Agriculture d’avoir souhaité faire du Maroc l’invité d’honneur de ce salon”.

Pour la première fois depuis sa création, le Salon international de l’Agriculture (SIA) en France, prévu du 22 février au 2 mars prochain à Paris, met à l’honneur un pays étranger, le Maroc.

Le Royaume sera présent à ce grand salon à travers un pavillon central de 476 M2, où seront exposés notamment les produits labellisés du terroir marocain issus du travail des coopératives qui ont un savoir-faire séculaire et des produits agricoles qui reflètent la richesse et la diversité de ce secteur.

Le public aura également l’occasion de redécouvrir d’autres aspects de l’authenticité et de la spécificité marocaines, à travers des animations culturelles et artistiques, des dégustations de produits et de mets marocains.

Organisée sous le signe “Une fierté française”, la 61ème édition du Salon international de l’Agriculture accueillera plus de 600.000 visiteurs. Quelque 4.000 animaux y seront exposés et 1.000 exposants seront présents sur une superficie de 16 hectares où seront installés 9 pavillons.

Pour les organisateurs, chaque année, ce rendez-vous unique célèbre la richesse et la diversité de l’agriculture française, tout en offrant un cadre convivial de rencontres et d’échanges.

LR/MAP