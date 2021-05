La Suisse annonce un 4ème assouplissement des restrictions anti-Covid

Partager Facebook

Le gouvernement suisse a annoncé, mercredi, un quatrième assouplissement des restrictions anti-Covid, “qui sera plus important que prévu”.

“Le nouvel assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus aura lieu lundi 31 mai 2021. Il sera plus important que ce qu’avait proposé le Conseil fédéral lors de la consultation, notamment pour les manifestations, les rencontres privées et les restaurants”, indique un communiqué du gouvernement qui dit “tenir compte de l’amélioration de la situation épidémiologique et des résultats de ladite consultation”.

De même, “les exemptions de l’obligation de quarantaine ne concerneront plus seulement les personnes guéries mais aussi les personnes vaccinées”, fait savoir l’exécutif helvétique.

La situation épidémiologique continue à s’améliorer et le nombre de cas à reculer, fait observer la même source, estimant que “d’ici à la fin du mois, la plupart des cantons auront en outre terminé de vacciner les personnes vulnérables, marquant la fin de la phase dite de protection, la première du modèle du Conseil fédéral”.

Pour les manifestations accueillant du public, le nouveau plafond est de 100 personnes, au lieu de 50, à l’intérieur et de 300, au lieu de 100, à l’extérieur, précise le Conseil fédéral, notant que la moitié des places disponibles peuvent être occupées, au lieu d’un tiers jusqu’à présent.

Pour les autres événements, la rencontre d’une association ou une visite guidée par exemple, le nombre maximal de participants, à l’intérieur comme à l’extérieur, est désormais de 50 au lieu de 15, une mesure qui vaut aussi pour les événements privés.

Le gouvernement a décidé également d’augmenter la limite pour les rencontres privées de 10 à 30 participants à l’intérieur, et de 15 à 50 participants à l’extérieur.

Dès lundi, “il sera également possible de manger à l’intérieur au restaurant”, avec 4 personnes maximum par table, enregistrement des coordonnées de tous les clients et obligation de consommer assis, précise le communiqué. La fermeture entre 23 h et 6 h est abrogée.

Par ailleurs, 50 personnes peuvent désormais se réunir pour faire du sport ensemble, au lieu de 15 jusqu’à maintenant. La présence de spectateurs est à nouveau autorisée, les règles applicables étant celles pour les manifestations accueillant du public, tandis que les compétitions de sports d’équipe restent interdites à l’intérieur.

Comme dans le sport, la limite posée aux groupes dans la culture est rehaussée à 50 personnes. Il est à nouveau possible d’organiser des spectacles.

