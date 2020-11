La Russie appelle à la cessation des hostilités et à l’apaisement des tensions à El Guerguarat

La Russie a appelé mercredi à la cessation des hostilités et à un apaisement des tensions dans la région d’El Guerguarat.

Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères publié mercredi, à l’issue d’un entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita et son homologue russe, M. Sergueï Lavrov, la Russie appelle toutes les parties concernées à la cessation des hostilités et à l’apaisement des tensions qui ont surgi ces derniers jours dans la région d’El Guerguarat.

La Russie a réitéré à cette occasion sa position en faveur de la résolution de la question du Sahara « exclusivement par des moyens politiques et diplomatiques et sur la base du droit international en vigueur”, ajoute la même source.

Les entretiens entre MM. Bourita et Lavrov ont porté sur les relations russo-marocaines, notamment la rencontre bilatérale entre les deux parties prévue début décembre à Moscou et la tenue de la 8ème Commission mixte intergouvernementale pour la coopération économique, scientifique et technique.

LR/MAP