La présidente du PARLATINO souligne la nécessité de renforcer l’action commune pour concrétiser la coopération sud-sud

La présidente du Parlement Latino-américain et des Caraïbes (PARLATINO), Silvia del Rosario Giacoppo, a souligné, mercredi à Rabat, la nécessité du renforcement de l’action commune pour donner corps à la coopération sud-sud.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Mme Giacoppo a souligné l’importance de la consolidation de l’alliance qui existe entre le PARLATINO et le Parlement du Royaume du Maroc, dans le cadre du Forum parlementaire afro-latino-américain “AFROLAC”.

La présidente du PARLATINO, qui effectue actuellement une visite de travail au Maroc, a ajouté que cette alliance parlementaire existe entre l’Afrique et l’Amérique latine depuis plusieurs années, notant toutefois que “l’approche de la coopération sud-sud, conçue depuis des décennies, n’a pas encore été mise en œuvre comme il se doit”.

Lors de cette visite, il sera procédé à l’installation du Secrétariat général qui incarnera cette coopération sur les plans de la législation et de l’action commune des deux parlements, a-t-elle indiqué, faisant état d’un engagement plus fort à poursuivre l’action au service de l’unité des deux continents qui ont plusieurs choses en partage.

Mme Giacoppo a salué, à cet égard, l’engagement de l’Afrique et de l’Amérique latine à travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique et promouvoir la paix et la sécurité alimentaire, appelant à renforcer l’action pour traiter les questions d’intérêt commun et réaliser les aspirations des deux continents.

Le PARLATINO, dont le parlement marocain est un membre observateur, comprend plus de 20 parlements représentant les pays de la région. Il est lié par des conventions de coopération avec plusieurs instances et organismes internationaux.

Après cette rencontre, M. Bourita a eu des entretiens avec le ministre cap-verdien des Communautés, Jorge Pedro Mauricio dos Santos, portant sur plusieurs questions d’intérêt commun.

M. Mauricio dos Santos avait reçu, lundi à Rabat à l’occasion de la tenue de la deuxième édition de la Conférence du judaïsme africain, le prix “Jewish leadership awards” qui récompense des personnalités ayant œuvré pour la préservation de la culture judéo-africaine.

