La jeunesse africaine, une force majeure pour le développement du continent (Bensaid)

Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid a souligné mardi à Rabat, la nécessité d’accorder davantage d’intérêt aux jeunes africains en tant que force majeure pour le développement du continent.

S’exprimant à l’ouverture de la Conférence ministérielle africaine de la jeunesse, M.Bensaid a mis en avant les atouts dont regorge l’Afrique qui compte plus de 400 millions de jeunes entre 15 et 35 ans, notant que ce potentiel constitue une force pour l’avenir et la prospérité du continent.

Et d’ajouter que cette rencontre est une occasion de débattre des questions intéressant les jeunes en tant qu’élément essentiel pour renforcer le processus du développement et de croissance économique et sociale, soulignant que la jeunesse africaine réalise des exploits à travers le monde dans les différents domaines dont le sport, les sciences, la culture et la créativité.

Le ministre a mis l’accent sur les défis qui s’imposent devant les jeunes africains notamment ceux relatifs à la formation, l’insertion professionnelle, l’accès aux NTIC, la participation politique, les inégalités entre les sexes et l’emploi.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse, des sports et du développement culturel du Botswana, Tumiso Rakgare a passé en revue les liens communs unissant son pays et le Maroc dans le domaine de la promotion de la jeunesse, notant que cette conférence est l’occasion d’examiner plusieurs questions intéressant cette catégorie sociale.

Les participants à cette rencontre ont examiné une série de questions relatives aux jeunes africains dont la mise en place d’une charte africaine des jeunes, les politiques publiques africaines dédiées aux jeunes et le renforcement des relations de coopération entre les pays africains dans le domaine de la jeunesse.

