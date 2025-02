La France veut être un partenaire du Maroc dans sa stratégie culturelle à l’international (Mme Dati)

Partager Facebook

La ministre française de la Culture, Rachida Dati, a souligné, mardi à Rabat, la volonté de la France d’être un partenaire du Royaume du Maroc dans sa stratégie culturelle à l’international.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, Mme Dati a affirmé que la relation culturelle maroco-française est “la clé de voûte de notre histoire commune et un pilier sur lequel bâtir l’avenir qui réunira davantage nos deux pays et nos deux peuples, en particulier nos jeunesses”.

Concernant sa visite de travail au Royaume qui “s’inscrit dans la continuité de la récente visite d’Etat du Président de la République Emmanuel Macron, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, Mme Dati a indiqué que son déplacement au Maroc a pour objectif de “poser des actes, mettre en œuvre des engagements dans nos secteurs prioritaires de coopération culturelle”.

Dans ce sens, elle s’est félicitée des accords de coopération culturelle signés entre les deux ministères en présence des deux chefs d’Etat, ajoutant que ces accords “qui fixaient un cap très clair à notre action commune”, définissent, d’une part, les secteurs prioritaires du partenariat, à savoir les industries culturelles, patrimoine et musées, livres, bibliothèque et francophonie, intelligence artificielle et projection commune vers l’Afrique et, d’autre part, la coopération dans le domaine du jeu vidéo.

A cet égard, la ministre française a assuré que le renforcement des industries culturelles et créatives du Maroc, notamment dans les secteurs du cinéma et du jeu vidéo, constitue la première des priorités, précisant que la culture est une activité économique à part entière, facteur d’emploi pour la jeunesse et de croissance.

Dans ce cadre, une dizaine d’entreprises culturelles marocaines se rendront à Paris en juillet prochain pour participer au forum “Entreprendre dans la culture”, a-t-elle fait savoir.

Mme Dati a relevé que la coopération culturelle entre le Maroc et la France puise aussi son énergie dans la profondeur de l’histoire, comme en témoignent les accords signés dans le domaine des archives et du patrimoine.

Évoquant le continent africain, la ministre française a fait part de son souhait de pouvoir travailler ensemble, Français, Marocains et partenaires africains, dans des domaines variés comme le cinéma ou l’édition.

“Pour la France, le Maroc est un vrai levier, un vrai tremplin vers ces pays”, a-t-elle dit.

