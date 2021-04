La Fondation Mohammed VI de promotion des Oeuvres Sociales de l’Education-Formation ouvre un 2è Resort destiné à la famille de l’enseignement

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Fondation Mohammed VI de Promotion des Oeuvres Sociales de l’Education-Formation a ouvert samedi à El Jadida le deuxième Resort & Spa Zéphyr Mazagan destiné à la famille de l’enseignement.

Zéphyr Mazagan a été inauguré par le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Saaïd Amzazi, qui était accompagné du président de Fondation Mohammed VI de Promotion des Oeuvres Sociales de l’Education-Formation, Youssef El Bakkali, du ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha et du gouverneur de la province d’El Jadida Mohamed El Guerrouj.

Des représentants des secteurs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ont également pris part à cet événement.

Etendu sur une superficie de 3 hectares, Zephyr Mazagan jouit d’un emplacement idéal en bord de mer et à proximité d’un domaine forestier.

Il abrite un hôtel de haut standing composé de 52 chambres et suites, 62 appart-hôtels spacieux et confortables dont la superficie varie entre 75 et 90m2, ainsi que de nombreux espaces de détente et de loisirs notamment un spa, 5 piscines, une aire de jeux pour enfants.

Il comprend également une salle de fête et un business center équipé de trois salles polyvalentes ainsi qu’un club socio-sportif d’une superficie globale de 2000 M2.

Zephyr Mazagan commencera à accueillir les adhérents de la Fondation dès le 15 avril, en assurant un hébergement haut standing à des tarifs préférentiels. Il est réservé en priorité, au personnel de l’Education-Formation pendant les vacances scolaires et peut également être ouvert aux externes selon les disponibilités.

Dans une déclaration à la presse, M. Amzazi a souligné que cette structure est conforme aux plus hauts standards de qualité et ce, dans le cadre de la promotion des œuvres sociales de la famille de l’enseignement, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui accorde une attention particulière à la famille de l’enseignement.

Cette structure est destinée à motiver le personnel de l’enseignement afin d’améliorer son rendement, eu égard à ses actions au service du système de l’éducation et de la formation.

Le ministre a en outre souligné que la Fondation Mohammed VI pour la Promotion des Oeuvres Sociales de l’Education- Formation, assure, parallèlement à la création de ces resorts, d’autres services à caractère social et sanitaire, notant que « c’est le moins que l’on puisse offrir à la famille de l’éducation et de la formation, vu qu’elle est au cœur du système de l’éducation et de la formation».

Pour sa part, M. Youssef El Bakkali a mis l’accent sur l’importance de ce Resort, soulignant qu’il s’agit du deuxième projet de tourisme de luxe que la Fondation met à la disposition de ses adhérents après le lancement du complexe touristique (Zephyr Targa) à Marrakech fin 2017.

Il a ajouté que cette structure, est réservée en priorité au personnel de l’éducation-formation et a été créée au service du tourisme national et étranger, en assurant un hébergement haut standing à des tarifs préférentiels.

M. El Bakkali a indiqué que la gestion de Zephyr Mazagan a été confiée à la société Zephyr Développement, créée par la Fondation en 2018 pour assurer un service professionnel conforme aux plus hauts standards de qualité.

Outre cette nouvelle structure, la société gère actuellement le complexe touristique Targa à Marrakech et le club socio-sportif Narjiss à Rabat, a-t-il ajouté.

Mis en place dans le cadre du plan décennal de la Fondation 2018-2028, Zéphyr Mazagan s’ajoute au premier complexe touristique ouvert à Marrakech en 2017, dans le but de renforcer l’offre de la Fondation en matière d’hébergement touristique et de loisirs.

Grâce aux structures touristiques en cours de finalisation à Ifrane et à Agadir, et au projet prévu à Martyl, Saaidia et à Al Haouzia, et au sein de la palmeraie à Marrakech, la Fondation vise à couvrir les différentes destinations touristiques du Royaume pour atteindre une capacité d’accueil de 5000 lits à l’horizon 2028.

LR/MAP