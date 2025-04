La Croatie considère le plan d’autonomie comme une bonne base pour régler le conflit au Sahara

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La République de Croatie considère le plan d’autonomie, proposé par le Maroc en 2007 pour régler le différend régional autour de son Sahara, comme “une bonne base pour parvenir à une solution politique” à cette question.

Cette position a été exprimée par le ministre croate des Affaires étrangères et européennes, Gordan Grlic-Radman, dans une Déclaration conjointe adoptée suite à des entretiens, mercredi dans la capitale croate, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

La République de Croatie considère aussi le plan d’autonomie comme “un effort sérieux et crédible” et “une bonne base pour parvenir à une solution politique mutuellement acceptable conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies”, a dit M. Grlic-Radman.

Le chef de la diplomatie croate a également réitéré le soutien de longue date de son pays au processus mené par les Nations Unies en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable pour les parties.

Les deux ministres ont convenu de l’exclusivité de l’ONU dans le processus politique et réaffirmé leur soutien à la résolution 2756 (2024) du Conseil de sécurité, qui a souligné le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d’un accord réaliste, pragmatique et durable et d’une solution politique basée sur le compromis.

LR/MAP