La commission mixte maroco-saoudienne “satisfaite” de la dynamique remarquable des relations bilatérales

La commission mixte maroco-saoudienne a fait part de sa “satisfaction” de la dynamique remarquable qu’a connues récemment les relations entre les deux pays.

Cette dynamique s’est traduite par l’échange de visites de ministres et de responsables dans divers secteurs tels que le commerce, l’industrie, la finance, l’énergie, l’environnement et le tourisme, relève-t-on dans le procès-verbal de la 13e session de la commission mixte maroco-saoudienne, soulignant l’important développement observé dans de nombreux domaines techniques, artistiques et culturels.

La commission a également estimé que les investissements économiques et commerciaux restent en-deçà des opportunités disponibles entre les deux Royaumes, en particulier à la lumière des grands potentiels et opportunités offerts par le secteur économique des deux pays, invitant le secteur privé et le conseil d’affaires à s’impliquer davantage dans cette dynamique.

Cette session a vu l’élaboration des moutures finales d’un certain nombre de textes juridiques et accords liés à divers domaines de la coopération bilatérale, qui seront signés lors des prochaines échéances.

