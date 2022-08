La Chine et la Corée du Sud s’engagent pour la chaîne d’approvisionnement

Partager Facebook

La Chine et la Corée du Sud se sont engagées mardi à maintenir conjointement la stabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Lors d’entretiens à Qingdao, dans la province chinoise du Shandong (est), avec son homologue sud-coréen, Park Jin, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a indiqué qu’à l’heure actuelle, les chaînes de production et d’approvisionnement mondiales font face à des défis qui menacent leur stabilité.

En tant que « bénéficiaires et bâtisseurs » du régime mondial de libre-échange, la Chine et la Corée du Sud sont appelées à préserver conjointement la sécurité et la stabilité des chaînes de production et d’approvisionnement des deux pays et du monde en général, a-t-il dit.

La Chine et la Corée du sud ont convenu de tenir un dialogue sur le maintien de la stabilité de ces chaînes afin de les rendre « sûres, ouvertes et inclusives ».

Les deux parties se sont également engagées à s’en tenir à la libéralisation du commerce et des investissements, respecter les règles de l’OMC et adhérer aux principes de non-discrimination, de non-exclusion, d’ouverture et de transparence.

Au cours des pourparlers, les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité d’accélérer la deuxième phase des négociations sur l’accord de libre-échange Chine-Corée du Sud afin de parvenir à un consensus dès que possible.

