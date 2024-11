Inondations en Espagne | Les opérations de recherche des victimes se poursuivent

Partager Facebook

Six jours après les inondations tragiques qui ont frappé le sud-est de l’Espagne, les opérations de recherche des victimes et de remise en état des localités dévastées par les torrents de boue se poursuivent ce lundi, avec pour priorité la localisation des disparus et l’identification des corps.

Le dernier bilan donné lundi matin par les autorités fait état d’au moins 217 victimes, dont 213 dans la seule région de Valence, trois en Castille-la-Manche, où le corps sans vie d’une septuagénaire a été découvert dimanche à douze kilomètres du lieu de sa disparition, et une en Andalousie.

Mais ce bilan pourrait s’alourdir encore, de nombreux disparus étant toujours recherchés, notamment dans les carcasses de voitures renversées par les flots en furie, qui jonchent les parkings et les rues.

Le ministre des Transports Oscar Puente a expliqué que les secours avaient exploré en priorité “les zones plus accessibles” situées “en surface” mais qu’”il reste encore des rez-de-chaussée inondés, des sous-sols et des parkings” où pourraient se trouver “des personnes décédées”.

Les autorités sont particulièrement préoccupées par la situation du parking souterrain de Bonaire, centre commercial d’Aldaia, une commune de 31.000 habitants de la banlieue de Valence.

D’une capacité de 5.700 places, dont près de la moitié en sous-sol, ce dernier est totalement inondé.

L’Unité militaire d’Urgence (UME), spécialisée dans la gestion des catastrophes naturelles, a installé de nombreuses pompes pour commencer l’évacuation de l’eau. Des plongeurs ont déjà pénétré dans le souterrain, mais n’ont pour l’instant trouvé aucun corps.

La Garde civile a mobilisé quelque 5 200 agents dans les zones sinistrées de la province de Valence, réalisant jusqu’à présent plus de 36 115 opérations de sauvetage sur les routes et dans les villes. Parallèlement, le dispositif de sécurité mis en place pour prévenir les pillages a permis d’effectuer des dizaines d’arrestations, selon un communiqué des forces de l’ordre.

Les autorités ont, en outre, décidé de maintenir les restrictions de circulation sur plusieurs axes ce lundi, en raison de l’état dégradé des routes et des conditions météorologiques persistantes.

