Inondations à Safi | Plus de 60 millimètres en trois heures, un bilan alarmant

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les précipitations enregistrées dimanche au centre de la ville de Safi ont dépassé 60 millimètres en l’espace de trois heures, a affirmé, lundi, le directeur provincial de l’Équipement, du Transport et de la Logistique à Safi, Abderrahim Tounass.

“Ces pluies qu’a connues la ville de Safi dimanche dernier ont été variables en termes de quantités entre le centre, le sud et le nord de la ville”, a relevé M. Tounass, dans une déclaration à la MAP, précisant que “la concentration la plus importante de ces précipitations a été enregistrée au niveau de l’ancienne médina”.

Il a ajouté que les autres zones de la ville n’ont pas connu le même volume de précipitations que le centre, où elles ont dépassé 60 millimètres en trois heures, ce qui explique l’ampleur des inondations observées au centre-ville, notamment au niveau de Sidi Boudhab.

Par ailleurs, M. Tounass a indiqué que le canal d’évacuation des eaux pluviales au niveau du Jorf Amouni, dans le cadre du projet de renforcement de cette falaise, était ouvert et permettait l’écoulement normal des eaux.

Le bilan des pertes humaines causées par les précipitations orageuses exceptionnelles survenues dimanche soir à Safi, et ayant engendré des crues soudaines et violentes, s’est situé à 37 victimes, selon les données fournies par les autorités locales.

Les interventions des autorités publiques, des services de la protection civile, des forces de l’ordre et de l’ensemble des intervenants concernés se poursuivent, avec des opérations de recherche, de sauvetage et d’assistance à la population sinistrée.

LR/MAP