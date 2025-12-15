Emploi | De nouveaux mécanismes pour le développement dans les zones rurales et montagneuses

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le gouvernement a instauré de nouveaux mécanismes pour soutenir le développement et l’emploi dans les zones rurales et montagneuses à travers le Royaume, a affirmé lundi à la Chambre des représentants, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

En réponse à une question centrale sur “la politique générale relative aux très petites et petites entreprises”, il a souligné que l’Exécutif a mis en place de nouveaux mécanismes pour encadrer et accompagner les jeunes porteurs de projets dans le domaine agricole, à travers la création, au niveau de chaque région, des centres régionaux des jeunes entrepreneurs agricoles et agroalimentaires (CRJEA).

Il a également été procédé au renforcement de l’accompagnement technique et financier apporté aux coopératives de jeunes porteurs de projets agricoles, dans le cadre des projets de l’agriculture solidaire, lesquels ciblent environ 13.800 jeunes, en vue de bénéficier d’activités de soutien et d’accompagnement couvrant 5.200 projets répartis sur divers programmes.

Pour une exploitation optimale du foncier agricole, M. Akhannouch a fait état de la mobilisation de 121.000 hectares de terres domaniales au profit de 1.700 projets pour un investissement global de 24 milliards de dirhams et la création de quelque 69.000 emplois.

Il s’agit aussi de la mobilisation de près d’un million d’hectares de terres soulaliyates et de la mise en place d’un système de gouvernance ainsi que d’un dispositif intégré d’accompagnement, destinés aux porteurs de projets agricoles, a noté M. AKhannouch.

Dans ce sens, il a relevé qu’il a été procédé à l’évaluation du potentiel agricole de 324.000 hectares de terres en jachère, avec l’approbation de 3.053 projets de location et la signature d’accords de partenariat pour 35.000 hectares de terres collectives par les Commissions provinciales chargées de la location.

Les récentes transformations de la politique de l’État dans le domaine de l’investissement ont redessiné le plan de développement au Maroc, a fait observer le Chef du gouvernement, notant que cette dynamique renforce également la capacité des régions à mener des programmes de revitalisation économique et d’entrepreneuriat et promeut la dimension territoriale dans les domaines de l’emploi et du progrès social.

LR/MAP