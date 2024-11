Hilale | La sécurité alimentaire de l’Afrique, une priorité stratégique pour SM le Roi

Share Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a mis la sécurité alimentaire et la durabilité des systèmes alimentaires au cœur des priorités stratégiques pour l’Afrique et une priorité de Sa stratégie pour la coopération Sud-Sud et triangulaire, en particulier, en direction de l’Afrique, a affirmé, samedi à Genève, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU à New York, Omar Hilale.

Grâce à cette politique volontariste Royale, le Maroc a pu mettre en place une “approche intégrée”, qui vise à garantir la disponibilité́ alimentaire, promouvoir le développement agricole et rural durable, privilégier la protection des ressources naturelles et s’adapter aux changements climatiques, a souligné M. Hilale, qui s’exprimait lors d’une session exceptionnelle du Forum Crans Montana (14-16 novembre).

Il a expliqué que cette coopération “solidaire et visionnaire” du Souverain, est principalement axée sur des initiatives, projets et investissements publics et privés pour libérer le plein potentiel de l’agriculture durable en Afrique.

Elle est mise en oeuvre à travers trois instruments à savoir : le ministère des Affaires étrangères, gardien de l’exécution ordonnée de la Vision Royale de la coopération Sud-Sud ; le ministère de l’Agriculture, dépositaire des politiques publiques et des stratégies sectorielles en matière d’agriculture ; et le Groupe OCP, bras opérationnel de cette vision et leader continental sur le marché des engrais, a-t-il ajouté.

L’ambassadeur a rappelé le lancement par le Maroc, en 2016, de l’initiative Triple A pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine au changement climatique, et l’initiative Triple S, avec le Sénégal en vue de soutenir la Soutenabilité, la Stabilité et la Sécurité en Afrique, ainsi que l’ouverture par l’OCP de 12 représentations dans les quatre coins du continent et le renforcement de la production et de la distribution d’engrais en réponse à la flambée des prix des fertilisants au lendemain des conflits géopolitiques des deux dernières années.

Le groupe marocain a également procédé à l’octroi de milliers de tonnes de fertilisants à plusieurs pays africains, une action qui s’inscrit dans le cadre de la solidarité et la sollicitude du Royaume du Maroc à l’égard des agriculteurs africains.

Par ailleurs, l’ambassadeur a souligné que l’insécurité alimentaire est devenue “un enjeu de sécurité globale, alimentant les conflits, entrainant les flux migratoires, aggravant l’instabilité politique ou faisant le lit de l’extrémisme violent”.

M. Hilale a également attiré l’attention sur le nexus sécurité alimentaire, changement climatiques et conflits armés, soulignant qu’il constitue “un cycle auto-renforçant”, où chaque facteur exacerbe les autres, créant ainsi un défi global pour le développement durable.

D’où l’impératif, a conclu l’ambassadeur, de “mettre la sécurité alimentaire dans une perspective de durabilité, d’équité sociale, de développement économique, de solidarité internationale et de paix et sécurité mondiales”.

Organisée au lendemain des élections présidentielles américaines, cette session du Forum Crans Montana se propose d’ouvrir une réflexion approfondie sur les enjeux de la nouvelle ère à la fois pour la sécurité mondiale, les relations internationales, le développement économique, les affaires et l’investissement.

Rendez-vous de référence des décideurs publics et du monde des affaires qui viennent débattre des grands enjeux, le Forum Crans Montana a tenu plusieurs de ses sessions au Maroc, plus particulièrement à Dakhla.

LR/MAP