ONDE | Lancement d’un bootcamp d’entrepreneuriat pour les enfants parlementaires à Rabat

Sous la présidence effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) a lancé, samedi à Rabat, un bootcamp d’entrepreneuriat au profit des 395 enfants parlementaires.

Organisé en partenariat avec le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences et l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANAPEC), ce bootcamp s’inscrit dans le cadre d’une série d’évènements que l’ONDE organise à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance. Il représente la première initiative du genre qui vise à former des enfants à l’entrepreneuriat, particulièrement l’entrepreneuriat social.

L’objectif est de stimuler l’esprit entrepreneurial chez les enfants parlementaires, de libérer leurs énergies et de les aider à concrétiser leurs idées de projets en relation avec des thématiques liées aux droits de l’enfant.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a indiqué que ce bootcamp vise principalement à former les enfants parlementaires aux approches entrepreneuriales, en leur offrant un accompagnement à travers diverses formations sur une période de trois jours.

Cette formation, qui portera sur différents projets couvrant plusieurs domaines, permettra de développer et affûter les capacités et connaissances des enfants bénéficiaires, a ajouté le ministre.

Ce bootcamp constitue une opportunité innovante et une expérience pédagogique singulière, visant à doter ces enfants de compétences qui les accompagneront tout au long de leur parcours scolaire et professionnel, a, pour sa part, estimé la vice-présidente de l’ONDE, Ghizlane Benjelloun.

Les enfants parlementaires bénéficieront, durant ces trois jours, d’un accompagnement d’experts et spécialistes en entrepreneuriat, afin d’ébaucher de nouvelles perspectives liées à l’innovation et la créativité, a ajouté Mme Benjelloun.

De son côté, la directrice générale de l’ANAPEC, Imane Belmaati, a précisé que ce bootcamp, dont l’organisation coïncide avec la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, est conforme à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui considère l’entrepreneuriat comme l’aboutissement des efforts d’apprentissage et de gestion des défis.

Le bootcamp vise à initier les enfants parlementaires à la conception créative de business plans, à l’éducation financière, à la prise de parole en public, et à l’esprit de leadership, tout en encourageant la créativité et l’innovation, a-t-elle affirmé.

Lors de ce bootcamp, des conseillers spécialisés en accompagnement entrepreneurial de l’ANAPEC accompagneront les enfants parlementaires en leur fournissant tous les outils nécessaires au développement d’un “Business model canvas”. Les facilitateurs de l’ANAPEC ont opté pour l’approche CEFE basée sur l’apprentissage par la pratique pour inculquer à ces jeunes leaders de demain les bases de l’entrepreneuriat.

Répartis en 25 groupes, les enfants bénéficieront également de simulations pratiques, qui leur permettront de booster leurs softs skills en matière de communication persuasive. A l’issue des 3 jours du Bootcamp, les jeunes participants présenteront leurs projets devant un jury. Des prix d’excellence et deux coups de cœur seront décernés aux trois meilleurs projets.

LR/MAP