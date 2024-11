Le Qatar Africa Business Forum | Un Pont Culturel entre le Maroc et le Qatar

Share Facebook

La 3ème édition du Qatar Africa Business Forum 2024 s’est ouverte, samedi matin à Marrakech, sous la présidence, côté marocain, du Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, et côté qatari, de S.E Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Présidente de “Years of Culture” qui a désigné le Maroc partenaire culturel pour cette année 2024.

Le Qatar Africa Business Forum 2024 s’inscrit dans le cadre de l’Année Culturelle Qatar-Maroc 2024 et témoigne, une fois de plus, de la profondeur des liens forts et historiques entre les deux peuples frères et les deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.

Quelque 350 dirigeants éminents des secteurs privé et public étaient réunis à Marrakech pour cette 3ème édition du Qatar Africa Business Forum, au cours de laquelle ils ont abordé des sujets stratégiques pour le Continent.

Initié sous le thème “Investir dans l’IA pour la croissance de demain”, les intervenants lors du Forum ont exploré le pouvoir transformateur de l’intelligence artificielle.

Ainsi, la séance plénière d’ouverture, qui a réuni de hauts dirigeants des secteurs public et privé, a été consacrée aux défis et opportunités pour accélérer la croissance en Afrique.

En effet, le continent africain est prêt à connaître une croissance transformatrice, qui devrait doubler sa population d’ici 2050 et devenir potentiellement une économie de 29.000 milliards de dollars. Mais cela ne raconte que la moitié de l’histoire. Pour parvenir à une croissance durable et inclusive, l’Afrique, ainsi que les marchés émergents, devront encore faire face à des défis importants.

Dans ce sens, l’accent a été mis sur les collaborations visant à s’appuyer sur des technologies issues du Sud qui peuvent soutenir le voyage de l’Afrique pour naviguer dans son environnement complexe.

De la résilience climatique à la transformation numérique, en passant par l’allocation des capitaux et la définition de systèmes de gouvernance économique capables de produire des résultats, le panel a exploré comment le développement de l’Afrique peut changer non seulement la trajectoire du continent mais potentiellement celle du monde entier.

Il a ensuite été question de l’ère des villes cognitives. Alors que l’urbanisation s’accélère en Afrique et constitue déjà une réalité florissante au Moyen-Orient, les villes cognitives offrent une solution globale et de pointe pour relever les défis sous-jacents.

Ce panel a porté sur la compréhension de la manière dont les technologies avancées telles que l’IA, le big data et l’IoT peuvent favoriser des écosystèmes urbains intelligents et adaptables.

En mettant en lumière les initiatives et innovations réussies de l’Afrique et du Moyen-Orient, des intervenants de haut niveau ont illustré le potentiel de transformation des technologies cognitives pour façonner les villes de demain.

La journée s’est clôturée par une table ronde sur le poids du Sport.

Dans un monde souvent divisé par des défis politiques, économiques et sociaux, les événements sportifs mondiaux comme les Jeux olympiques et la Coupe du monde constituent de rares occasions de rassembler des milliards de personnes au-delà des cultures et des frontières.

En examinant des études de cas d’événements récents, cette conversation unique a essayé de définir comment le sport peut continuer à unifier les nations et comment traduire ce potentiel en avantages régionaux et communautaires à long terme.

Le cas du Maroc, à travers ses exploits lors de la coupe du Monde au Qatar et sa désignation pour organiser, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, la Coupe du Monde 2030 ont illustré ces discussions.

Avec cet événement, l’Année culturelle Qatar-Maroc 2024 continue d’exceller et de démontrer une fois encore les potentiels uniques des deux pays dans tous les domaines de compétences et la collaboration unique entre le Maroc et le Qatar, qui ouvre la voie à des opportunités inédites et produit des résultats extraordinaires à travers tous les secteurs.

