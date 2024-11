Gestion de l’eau | Le Maroc et la Hongrie déterminés à renforcer leur coopération (MAE)

Le Maroc et la Hongrie sont convenus de mettre à contribution leurs expertises en matière de gestion de l’eau afin de relever les défis croissants auxquels les deux pays sont confrontés dans ce domaine, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó, en visite dans le Royaume.

Cette coopération s’inscrit dans une vision commune visant à répondre aux impacts de plus en plus marqués du changement climatique, a souligné le chef de la diplomatie hongroise dans une déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre avec le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

“Avec l’accélération du changement climatique, nos deux pays se retrouvent souvent confrontés à des situations extrêmes, oscillant entre un excès d’eau difficile à gérer et un manque criant par rapport aux besoins”, a-t-il expliqué, notant que ces défis peuvent, toutefois, être relevés grâce à des technologies adaptées.

Par la même occasion, M. Szijjártó a salué la stratégie marocaine de gestion de l’eau à l’horizon 2030, qui met l’accent sur des solutions innovantes en matière de purification et de recyclage des eaux usées, de protection contre les inondations et de dépollution des cours d’eau.

“La Hongrie dispose de technologies parmi les meilleures au monde dans ce domaine, développées en réponse à ses spécificités géographiques, notamment la présence de nombreux fleuves qui traversent le pays”, a-t-il fait savoir, ajoutant que ces technologies seront mises au service du Maroc dans une logique de coopération gagnant-gagnant.

Cette rencontre a été une occasion d’explorer les possibilités de coopération avec la Hongrie dans le domaine de l’eau, a indiqué de son côté M. Baraka, soulignant que ce pays dispose de technologies avancées dans divers domaines.

“La stratégie nationale met l’accent sur des priorités telles que le dessalement de l’eau, le traitement des eaux usées, la protection contre les inondations et la lutte contre la pollution, notamment celle des cours d’eau”, a précisé le ministre.

Dans ce cadre, il a été convenu d’établir une collaboration dans ces domaines en vue de tirer parti des technologies de pointe utilisées par la Hongrie, tout en s’ouvrant aux innovations modernes, conformément aux Hautes Orientations Royales relatives à la gestion de l’eau, a-t-il relevé.

Cette coopération pourrait s’étendre à d’autres secteurs, notamment l’ingénierie civile, afin de renforcer davantage les capacités du Maroc dans ces domaines stratégiques, a conclu M. Baraka.

