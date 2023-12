Forum de Coopération Russie-Monde Arabe à Marrakech | Bourita s’entretient avec son homologue Bahreïni

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi à Marrakech, avec son homologue bahreïni, Abdellatif Ben Rachid Al-Zayani, à la veille de la 6ème édition du Forum de Coopération Russie- Monde Arabe, qui se tiendra mercredi à la Cité ocre.

Lors de ces entretiens, les deux ministres ont passé en revue les relations de coopération fructueuse entre les deux pays dans divers domaines et les moyens de les hisser à des niveaux supérieurs.

Ils ont aussi fait part de leur fierté du niveau des relations de coopération étroite et de solidarité agissante liant les deux Royaumes, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et de Son frère, Sa Majesté le Roi Hamad Ben Issa Al-Khalifa.

Cette entrevue a été l’occasion pour M. Bourita de réitérer la position constante du Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, qui soutient le Royaume de Bahreïn et se tient à ses côtés face à toute ingérence dans ses affaires intérieures et à toute tentative de porter atteinte à sa sécurité, à sa stabilité et à son unité nationale.

Pour sa part, M. Al-Zayani a réaffirmé la position du Royaume de Bahreïn en faveur du Sahara marocain, qui a été confortée par l’ouverture, le 14 décembre 2020, d’un Consulat général de Bahreïn à Laâyoune, sur décision de Sa Majesté le Roi Hamad Ben Issa Al-Khalifa.

Les deux ministres ont également salué la tenue de la première réunion de la commission consulaire mixte maroco-bahreïnie, le 6 décembre dernier à Rabat.

Dans ce cadre, M. Bourita a réaffirmé le soutien du Maroc à l’organisation par le Royaume de Bahreïn du premier Congrès international sur le travail consulaire au premier trimestre 2024.

Les deux parties ont, en outre, examiné la situation dans la région du Moyen-Orient et les actes de violence et de destruction de grande ampleur dans la Bande de Gaza, soulignant la nécessité pour la communauté internationale et les pays influents de déployer davantage d’efforts en vue de parvenir à un cessez-le-feu immédiat, global et permanent et de faciliter l’acheminement des aides de manière urgente, suffisante, sûre et sans entraves.

LR/MAP