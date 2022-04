Formation alternée | Partenariat stratégique entre Al Akhawayn University et Alstom Cabliance

Partager Facebook

«Al Akhawayn University in Ifrane et Alstom Cabliance, spécialiste français du transport ferroviaire, ont signé, en marge des Assises régionales de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation de la région Fès-Meknès, un partenariat stratégique portant notamment sur la formation par l’immersion alternée en entreprise», a indiqué l’université Al Akhawayn.

Cet accord est fondé sur le renforcement de la collaboration et le transfert du savoir-faire et des compétences entre AUI et Alstom, se focalisant sur la création d’une valeur ajoutée partagée et durable, ajoute la même source.

Les axes de cette coopération incluent, notamment un programme innovant « coopératif » (Co-op) de formation alternée entre l’enseignement à l’université et le travail en entreprise, à travers lequel Alstom accueille des étudiants d’Al Akhawayn pour une alternance pluriannuelle entre études et travail. Cet accord porte également sur des formations spécialisées dispensées par les professeurs AUI aux cadres d’Alstom, des projets de recherche encadrés par des professeurs de la Business School d’AUI et des dirigeants d’Alstom ainsi que de la tenue de manifestations scientifiques et/ou techniques d’intérêt commun. Ce partenariat s’inscrit pour l’université Al Akhawayn dans le cadre de sa roadmap, afin de jouer un rôle pionnier au niveau de la région Afrique & Moyen-Orient pour réinventer la formation universitaire.