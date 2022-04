Rabat | Transplantation hépatique à partir d’un donneur vivant, une 1ère au Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une transplantation hépatique à partir d’un donneur vivant apparenté a été réalisée avec succès au profit d’une patiente à l’Institut National d’Oncologie (INO) à Rabat.

Il s’agit de la première opération chirurgicale en son genre menée avec succès au niveau national sur une femme âgée de 62 ans, indique l’INO.

L’Institut précise que la préparation, l’exécution et le suivi des interventions de transplantation et de prélèvement de cette intervention chirurgicale, réalisée le 29 mars 2022, ont été menés conjointement par les équipes multidisciplinaires de l’INO et du Centre hépato-biliaire de l’Hôpital Paul Brousse (Villejuif, France). A l’issue de cette intervention chirurgicale de haute précision qui a duré une douzaine d’heures, l’équipe médicale française s’est félicitée de la qualité des équipements médicaux dont dispose l’INO, permettant de réaliser des exploits dans le domaine de la santé. Cette coopération s’inscrit dans le cadre d’un programme original de transfert d’expertise et d’autonomisation dans le domaine de la transplantation hépatique liant les centres hospitaliers marocain et français.