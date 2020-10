Essaouira | 600 projets présentés lors de la 2ème Caravane “Maroc-Innov”

Partager Facebook

Quelque 600 projets et idées ont été présentés lors de la 2ème édition de la Caravane “Maroc-Innov”, organisée du 21 au 24 septembre dernier dans la province d’Essaouira, ont annoncé les organisateurs.

Initiée par la Fondation de Recherche, de Développement et d’Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI) en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au niveau de la préfecture de la province d’Essaouira, cette Caravane s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes.

La Caravane, qui a sillonné quatre jours durant les différentes régions de la province d’Essaouira, a rencontré les porteurs de projets et d’idées dans le strict respect des mesures préventives préconisées par les autorités compétentes pour enrayer la propagation de la pandémie de la Covid-19, ont précisé les organisateurs, qui ont salué la forte mobilisation des agents d’autorité au niveau de leurs ressorts territoriaux d’intervention pour la réussite de cette opération d’envergure.

Organisée avec le concours de moult partenaires, la Caravane “Maroc-Innov”, qui s’est déroulée dans de bonnes conditions malgré le contexte actuel de la pandémie, constitue une initiative permettant aux jeunes porteurs de projets de faire étalage du potentiel de leurs idées innovantes.

Elle se veut aussi une invitation aux jeunes âgés de 18 ans et plus pour présenter et concevoir leurs projets en vue de la création de startups dans les différents domaines.

Par ailleurs, la réception des demandes et le dépôt des dossiers des porteurs de projets s’est poursuivie jusqu’au 3 octobre, aussi bien directement au niveau des bureaux ouverts de la Fondation qu’à travers l’adresse électronique “www.marocinnov.ma”.

A noter que cette Caravane était ouverte à toutes les personnes au niveau de la province d’Essaouira disposant d’une idée, d’une initiative, d’un produit ou d’un service qui pourra contribuer à résoudre une problématique de développement, de développement durable ou d’accès aux services dans les différents domaines au niveau de la province.

