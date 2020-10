Alten Software Awards | Le délai de participation prolongé au 20 octobre

Partager Facebook

Le délai de participation au concours Alten Morocco Software Awards (AMSA), une compétition destinée à encourager les jeunes talents en informatique, a été prolongé au 20 octobre.

‘’Compte tenu du report des examens dans plusieurs écoles et universités, le délai de participation est prolongé jusqu’au 20 octobre courant’’, indique Alten Delivery Center Maroc, filiale du groupe ALTEN, leader mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, dans un communiqué.

Cette 5ème édition, initiée en partenariat avec l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès, se tiendra autour du thème ‘’l’intelligence artificielle appliquée à l’éco-mobilité’’. Elle s’inscrit dans le cadre de ‘’l’engagement d’Alten pour la promotion des métiers de l’ingénieur et l’esprit d’innovation chez les jeunes’’.

‘’L’AMSA 5 réunit toutes les connaissances actuelles sur l’éco mobilité, éveille et maintient l’intérêt des jeunes envers les métiers liés aux sciences et aux technologies, avec pour objectif d’ouvrir de nouvelles perspectives et de développer des technologies novatrices dans les domaines du digital et de la robotique’’, selon les organisateurs, qui rappellent que ‘’la compétition est ouverte aux doctorants, aux étudiants de l’enseignement supérieur, ainsi qu’aux bacheliers, passionnés par le métier d’ingénieur.

L’appel a ainsi été lancé pour les jeunes souhaitant s’engager dans une compétition d’idées sur les thématiques ‘’futuristes à impact sociétal immédiat’’.

Les participants bénéficieront d’une assistance personnalisée, notamment sur les aspects techniques et marketing du projet. Cet encadrement se poursuivra pour certains gagnants jusqu’à la concrétisation effective de leur projet ou la création de start-up.

En marge de cet évènement, Alten Delivery Center Maroc organisera une multitude d’actions, notamment des Webinaires doctoraux, des séances d’orientation, des rencontres entre professeurs et professionnels et des échanges autour des métiers de demain.

Les quatre dernières éditions, qui ont rassemblé plus de 200 personnes venues de tout le Maroc, ont été destinées aux étudiants de la dernière année du cycle d’ingénieur et organisées en partenariat avec l’ENSA Fès, l’EMI Rabat et l’ENSAM Meknès.

