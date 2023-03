Environ 94.000 emplois crées en industrie depuis le début du mandat du gouvernement

Partager Facebook

Environ 94.000 emplois nets ont été créés dans le secteur de l’industrie depuis le début du mandat du gouvernement, a affirmé, mercredi à Casablanca, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

S’exprimant à l’ouverture de la 1ère édition de la Journée nationale de l’Industrie, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l’initiative du ministère de l’Industrie et du Commerce et de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), M.Mezzour a fait savoir que le secteur de l’industrie s’est fixé comme objectif de créer 410.000 emplois, faisant état de la création d’environ 94.000 emplois nets dans le secteur depuis le début du mandat du gouvernement.

Ainsi, il a insisté sur l’importance d’introduire de nouveaux métiers, renforcer nos capacités en matière technologique et d’infrastructure technique, de recherche et développement et d’accélérer la décarbonation de notre industrie.

Sur le volet des exportations, M.Mezzour a précisé que 86% de nos exportations de biens en valeurs sont des produits transformés, notant que des niveaux records ont été atteints en exportation de véhicules avec plus de 110 milliards de dirhams (MMDH), 40 MMDH dans le textile, plus de 40 MMDH dans l’agroalimentaire, et plus de 20 MMDH dans l’aéronautique.

Revenant sur le discours de SM le Roi Mohammed VI adressé aux participants de la 1ère édition de la Journée nationale de l’Industrie, le ministre a souligné qu’il a tracé la voie vers des objectifs audacieux et ambitieux, notant à cet égard que le Souverain a insisté sur le concept de souveraineté, comme objectif et comme moyen, en plus du cœur de toutes les batailles, qu’est la création d’emplois.

Dans ce sens, il a mis en avant l’appel de SM le Roi d’assurer une formation de qualité aux jeunes, pour répondre aux nouveaux besoins, dans le cadre d’un partenariat public-privé plus renforcé.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que cette journée nationale est d’une idée commune avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) dans le but de fixer un rendez-vous pour pouvoir faire le point sur les réalisations et se projeter dans l’avenir.

La séance inaugurale de cette Journée a été marquée par un message Royal, dont la lecture a été donnée par M.Mezzour.

Cet événement, qui réunit les ministères, les institutionnels concernés, les fédérations professionnelles et les opérateurs privés, servira de plateforme d’échange sur les enjeux stratégiques de développement du secteur et les priorités de la nouvelle stratégie industrielle.

La Journée nationale de l’Industrie, dont les prochaines éditions seront déclinées en régions afin de mettre en valeur les potentialités industrielles locales et de traiter des enjeux spécifiques associés, sera inscrite dans le calendrier global des évènements économiques, en tant que rendez-vous de référence annuel de l’Industrie au Maroc.

Au programme de cette Journée, 5 panels autour des “leviers pour renforcer la compétitivité industrielle”, “l’intégration locale et made in Morocco”, “les compétences dans les filières industrielles”, “la décarbonation et efficacité énergétique et hydrique pour l’industrie”, et le “financement de l’investissement productif”.

L’ouverture de cette Journée s’est déroulée en présence notamment du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, de la ministre de la transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli et du ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil.

LR/MAP