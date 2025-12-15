Coupe Arabe | La Jordanie bat l’Arabie Saoudite et rejoint le Maroc en finale

L’équipe nationale de la Jordanie a rejoint la sélection marocaine de football A’ en finale de la Coupe Arabe de football (Qatar-2025), en battant son homologue de l’Arabie Saoudite par 1 but à 0, en demi-finale, lundi au stade Al Bayt, à Doha.

Le but de victoire des poulains de l’entraineur marocain Jamal Sellami a été inscrit par Nizar Al Rashdan (66e).

Dans la première demi-finale, les Lions de l’Atlas ont pris le dessus sur la sélection émiratie (3-0), au Stade international Khalifa à Al Rayyan, grâce aux réalisations de Karim El Berkaoui (28è), Aschraf El Mahdioui (83è) et Abderrazak Hamdallah (90è+2).

La finale est prévue le 18 décembre au Stade Lusail.

