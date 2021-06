El Malki affirme l’adhésion de la Chambre des Représentants à la mise en oeuvre du NMD

Partager Facebook

Le Président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki, a affirmé l’adhésion de cette institution législative à la mise en oeuvre du chantier du nouveau modèle de développement (NMD), sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Dans une allocution prononcée à l’occasion d’une rencontre, tenue mardi au siège de la Chambre et consacrée à la présentation par M. Chakib Benmoussa, Président de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), du rapport général sur le NMD, M. El Malki a considéré ce rapport comme “une feuille de route pour un Maroc de demain”, saluant les résultats et recommandations de la Commission spéciale.

Lors de cette rencontre, co-présidée avec Hakim Benchamach, Président de la Chambre des conseillers, M. El Malki a relevé que la présentation des conclusions du rapport général du nouveau modèle de développement au sein de l’institution parlementaire revêt une forte dimension symbolique, dans la mesure où l’institution parlementaire restera un espace de débat public et de réflexion dans le cadre d’une approche représentative et participative.

Cité par un communiqué de la Chambre, M. El Malki a exprimé sa fierté du contenu du discours de SM le Roi lors de l’ouverture de l’année législative 2017-2018, dans lequel le Souverain a affirmé que “si le Maroc a réalisé des progrès manifestes, mondialement reconnus, le modèle de développement national, en revanche, s’avère aujourd’hui inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissants des citoyens, à réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice sociale”.

Au nom de toutes les composantes de la chambre, M. El Malki a mis en exergue les conclusions et recommandations contenues dans ce rapport, “qui a retenu l’attention de nombreuses instances internationales”, se félicitant de l’esprit d’implication et de l’approche d’écoute menée avec l’ensemble des acteurs politiques, syndicaux, associatifs, civils et professionnels, ainsi qu’avec de larges catégories de citoyennes et citoyens dans la perspective de l’élaboration de ce document “stratégique”, conclut le communiqué.

