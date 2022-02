Décès de Rayan | Condoléances de Washington

Partager Facebook

Le département d’Etat américain a fait part, lundi, des “plus sincères condoléances à la famille de Rayan et à tous les Marocains” suite au tragique décès de l’enfant de 5 ans tombé accidentellement dans un puits asséché à Chefchaouen.

“Aujourd’hui, nous pleurons avec le peuple marocain alors qu’il pleure le décès de Rayan Oram, cinq ans, décédé tragiquement après être tombé dans un puits dans la région nord du pays la semaine dernière – malgré une opération de sauvetage héroïque de quatre jours”, a indiqué le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price dans un communiqué.

Il a ajouté qu’”à l’instar des millions de personnes dans le monde, nous avons été impressionnés par le dévouement de l’équipe de secours et la solidarité du peuple marocain alors qu’ils gardaient espoir pour la survie de Rayan”.

Suite à ce tragique incident, SM le Roi Mohammed VI a eu un appel téléphonique avec les parents du petit Rayan au cours duquel le Souverain a exprimé Ses plus vives condoléances et Sa sincère compassion à l’ensemble des membres de la famille du défunt en cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, implorant le Tout-Puissant de l’accueillir en Sa sainte miséricorde et dans Son vaste paradis, et d’accorder patience et réconfort à sa famille.

Le petit enfant a été inhumé, lundi, dans la commune de Tamorot. Ce tragique accident a suscité un élan de solidarité national et de compassion planétaire.

