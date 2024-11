Dakhla | Coup d’envoi du 18è congrès mondial des plus belles baies du monde

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le coup d’envoi de la 18ème édition du congrès mondial des plus belles baies du monde a été donné, jeudi soir à Dakhla, en présence des représentants de 44 baies du monde.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce congrès mondial qui se poursuivra jusqu’au 1er décembre, sert de plateforme de dialogue, de débat et d’échange d’expériences sur diverses thématiques liées à la préservation et l’amélioration des baies et au développement durable.

Initié par le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, avec l’appui des autorités locales, ce congrès met en avant le potentiel touristique et économique de la région, ainsi que les efforts engagés pour promouvoir le développement durable et inclusif.

S’exprimant à cette occasion, le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, a souligné que la préservation des baies demeure désormais une nécessité absolue, notant que le Maroc a adopté, dans ce sillage, une approche stratégique visant à concilier croissance économique et respect de l’environnement.

“La baie de Dakhla, avec sa biodiversité unique, représente un véritable havre pour de nombreuses espèces marines et aviaires, et constitue un maillon essentiel dans la chaîne de protection de l’environnement côtier”, a-t-il relevé, faisant savoir que site à vocation écologique est classé RAMSAR, ce qui témoigne de l’engagement du Royaume à protéger et à conserver cette zone humide exceptionnelle.

“Le Maroc, sous la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a déployé des efforts considérables pour répondre aux défis liés à la gestion des ressources naturelles et à la protection de l’environnement”, a-t-il poursuivi.

Le président du Conseil régional a, dans ce sens, fait observer que le Royaume a adopté une batterie de mesures, afin d’assurer la protection des ressources naturelles, notamment par le biais des politiques ambitieuses en matière de gestion des zones côtières et de la biodiversité marine.

Pour sa part, le président de l’Association des plus belles baies du monde, Louis Thébault, s’est félicité du choix de Dakhla pour abriter un tel évènement d’envergure, saluant la participation de nombreuses délégations africaines, afin d’échanger sur les défis auxquels elles sont confrontés en termes de protection de l’environnement.

Une pléiade de chercheurs et d’experts auront l’occasion de débattre autour de leurs expériences et de proposer des actions concrètes, dans la perspective de contribuer aux efforts de la protection de la planète en générale et des zones humides en particulier, a-t-il enchainé.

Dans cette lignée, M. Thébault a souligné la nécessité d’agir ensemble pour laisser une planète saine aux générations futures, faisant savoir que ce congrès va servir de plateforme d’échange autour des moyens à même de garantir le respect de l’environnement.

Ont notamment pris part à la cérémonie d’ouverture du 18ème congrès mondial des plus belles baies du monde, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued-Eddahab, Ali Khalil, le président de la baie de Dakhla, Mohamed Cherif, le vice-président pour l’Afrique des plus belles baies du monde, Omar Achy, les élus et les acteurs de la société civile, ainsi que des experts et des chercheurs universitaires.

Au menu de cet évènement figurent notamment des ateliers thématiques et des débats sur les énergies renouvelables et le partenariat Sud-Sud et Nord-Sud, un forum des baies africaines et un forum dédié aux jeunes, ainsi qu’une campagne de nettoyage de plages et une série de visites de sites à Dakhla.

C’est la deuxième fois que cet événement d’envergure se tienne au Maroc après celui organisé à Agadir en 2004. Outre Agadir et Al-Hoceima, Dakhla a été admise au sein de l’Organisation mondiale des Plus Belles Baies du Monde en 2019 à Toyama au Japon. Et c’est en 2022, lors du congrès tenu au Cambodge, qu’elle a été désignée à l’unanimité pour abriter cette 18ème édition.

Créée en 1997, l’Association des plus belles baies du monde œuvre pour préserver et valoriser la biodiversité de ces joyaux naturels exceptionnels et contribuer à la promotion d’un tourisme durable. Ce Réseau international, dont le siège est à Vannes en France, regroupe aujourd’hui 44 baies issues de 25 pays de différents continents.

LR/MAP