The Best-Onze Masculin de la FIFA | Bounou, Hakimi et Rahimi parmi les nommés

Les internationaux marocains, Yassine Bounou, Achraf Hakimi et Soufiane Rahimi figurent parmi les joueurs nommés dans “The Best-Onze Masculin de la FIFA-2024”, a annoncé, vendredi, l’instance faîtière du football mondial sur son site officiel.

Yassine Bouno a été sacré champion d’Arabie Saoudite avec Al Hilal Saoudien, Achraf Ahkimi a remporté le championnat de France avec le Paris Saint-Germain, alors que Soufiane Rahimi s’est adjugé la Ligue des Champions d’Asie avec Al-Aïn, dont il a été sacré meilleur buteur.

Hakimi et Rahimi ont également décroché la médaille de Bronze avec la sélection nationale aux Jeux Olympiques (Paris-2024).

Parmi les joueurs africains en lice pour figurer dans le Onze de la FIFA, on retrouve notamment les attaquants gabonais et nigérian Pierre-Emerick Aubameyang et Ademola Lookman et le portier sud-africain Ronwen Williams.

Les prix The Best-Onze de la FIFA masculin et féminin récompensent les meilleur(e)s joueurs et joueuses du monde à leurs postes respectifs. Les joueurs et joueuses ont été nommé(e)s selon leurs performances entre le 21 août 2023 et le 10 août 2024.

LR/MAP