Dakhla | Coup d’envoi du 13e Championnat Prince Héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup 2023

Le Coup d’envoi du 13e Championnat Prince Héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup 2023, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été donné vendredi à Foum Labouir à Dakhla.

Le coup d’envoi a été donné par le secrétaire général de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, Moulay Ismail Haykal, en présence du président du conseil provincial de Oued Eddahab, Mohamed Salem Hammia et de personnalités civiles et militaires.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l’Association Lagon Dakhla pour le développement du sport et de la culture, Laila Ouachi a indiqué que cette édition consacre encore une fois le rayonnement de la ville de Dakhla en tant que destination incontournable du kitesurf et du wingfoil qui sont des disciplines olympiques.

Elle a relevé que la présence de plus de 70 riders de renommée internationale en provenance de plusieurs pays reflète l’engouement pour la ville de Dakhla et pour ses caractéristiques culturelles et touristiques.

Le 13e Championnat Prince Héritier Moulay El Hassan Kitesurfing World Cup 2023, organisé du 22 septembre au 02 octobre, connaît la participation de 39 athlètes (26 hommes et 13 femmes) dans la discipline du kitesurf Strapless.

La 2ème édition du GWA Wingfoil World Cup sera également organisée à Foum Labouir avec la participation de 36 compétiteurs (26 hommes et 10 femmes).

LR/MAP