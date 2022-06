Cyclisme | Le championnat national les 18 et 19 juin à Benslimane

Partager Facebook

Le Championnat national de cyclisme aura lieu les 18 et 19 juin à Benslimane.

Selon un communiqué de la Fédération royale marocaine de cyclisme, ce championnat, organisé en coordination avec l’Union cycliste internationale, concerne les catégories séniors et U23 hommes et dames.

Le programme comprend un contre-la-montre seniors et U23 hommes et dames, vendredi soir, puis une course sur route dames seniors et U23, samedi, et une course sur route hommes (seniors et U23) dimanche.

Selon la même source, ce Championnat sera rehaussé par la participation des éléments de l’équipe nationale.

LR/MAP