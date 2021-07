Covid-19 | La Martinique confinée pour trois semaines

Partager Facebook

La Martinique sera reconfinée pour trois semaines à compter de ce week-end en vue de freiner la propagation du Covid-19 et ses variants, a annoncé mercredi soir le préfet Stanislas Cazelles.

Ce reconfinement sera appliqué “de 5 heures à 19 heures” et commencera vendredi 30 juillet à 19 heures, a précisé le responsable local, ajoutant que tout déplacement au-delà d’une limite de 10 km autour du domicile sera soumis à une attestation.

Le couvre-feu sera ramené à 19 heures au lieu de 21 heures actuellement, et une attestation sera également nécessaire entre 19 heures et 5 heures du matin pour tout déplacement, tandis que les commerces où il est possible de porter un masque pourront toutefois rester ouverts.

À l’inverse, les restaurants et les salles de sport, où le port du masque n’est pas possible, seront contraints de fermer.

Les activités culturelles pourront se prolonger si le port du masque est possible et les lieux de culte resteront ouverts. L’accès aux plages restera cependant autorisé seulement pour les baignades «dynamiques».

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait indiqué plus tôt dans la journée que le gouvernement avait déployé «le service de santé des armées pour accueillir au maximum les patients dans de bonnes conditions à l’hôpital».

Plus tôt dans la journée, M. Attal avait annoncé, à l’issue du Conseil des ministres, que l’état d’urgence sanitaire serait étendu à la Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui rejoignent ainsi la Martinique, la Guyane et la Réunion où il était déjà en vigueur.

La situation sanitaire liée au Covid-19 en France continue de se dégrader en raison d’une reprise inquiétante des contaminations et la propagation du variant Delta, plus dangereux que les souches précédentes.

Pour faire face à cette flambée épidémique, les autorités françaises tablent sur la vaccination. Selon le ministère de la Santé, 50,5% de la population en France est complètement vaccinée, alors que le gouvernement veut atteindre 50 millions de primo-vaccinés à la fin d’août.

