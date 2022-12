Coupe du Monde 2022 | Top 7 des joueurs les plus décisifs du onze national

Partager Facebook

Depuis le début du Mondial, Walid Regragui s’est appuyé sur des joueurs expérimentés. Focus sur les principaux piliers de l’équipe du Maroc.

Yassine Bounou

Yassine Bounou fait partie des meilleurs gardiens de but au niveau mondial. Avec une moyenne de 2,5 arrêts par match, le portier a joué un rôle déterminant depuis le début de la Coupe du Monde 2022. Lors du match contre la Belgique (27 novembre 2022), victime de vertige, Yassine Bounou a été remplacé à la dernière minute par Mounir El Kajoui qui a donné une très bonne performance face aux Diables Rouges. Âgé de 31 ans, Y. Bounou, après avoir honoré plusieurs sélections en catégorie des jeunes de l’équipe du Maroc entre 2011 et 2012 et possédant également la nationalité canadienne, s’engage définitivement en faveur de l’équipe nationale sous Rachid Taoussi avec laquelle il devient gardien de but, prenant part aux Coupes d’Afrique des Nations (2017, 2019, 2022), et les Coupes du Monde de Russie en 2018 et celle qui se poursuit jusqu’au 18 décembre 2022, au Qatar.

Soufiane Boufal

À 28 ans, Soufiane Boufal constitue un véritable atout offensif dans le dispositif de Walid Regragui. Grand dribbleur, Boufal est également un excellent buteur. L’attaquant d’Angers est l’une des armes offensives fatales dont dispose le sélectionneur national. Lors de la Coupe du Monde, Qatar-2022, Soufiane Boufal a montré de quoi il était capable et qu’il n’avait rien à envier aux meilleurs joueurs du monde.

Hakim Ziyech

Milieu offensif de Chelsea, Hakim Ziyech a retrouvé la sélection nationale après une longue absence, suite à une grande embrouille avec le coach de l’équipe nationale, Vahid Halilhodžić. Après une Coupe du monde 2018 décevante en Russie et une CAN-2019 qui n’a pas vraiment été à la hauteur des attentes du public marocain, Hakim Ziyech a montré ses vraies capacités en équipe nationale, lors du Mondial du Qatar. Doté d’un pied gauche magique, H. Ziyech dispose d’une puissance de frappe redoutable.

Romain Saïss

Evoluant au club Turc Besiktas, après avoir passé des années aux côtés de Wolverhampton en Premier League, Romain Saïss est doté d’une bonne lecture de jeu de ses adversaires avec un sens développé de l’anticipation et un très bon jeu de tête. International à 63 reprises, R. Saïss âgé de 32 ans représente l’assurance sécurité de la défense des Lions de l’Atlas. En effet, sa présence au sein de l’équipe nationale apporte plus de sérénité à ses coéquipiers. Nommé capitaine depuis la retraite de Mehdi Benatia, Romain Saïss reste un élément essentiel et une valeur sûre dans le dispositif de Walid Regragui.

Achraf Hakimi

Le latéral du Paris Saint-Germain possède une expérience internationale indéniable, malgré son jeune âge (23 ans). Convoqué pour la première fois par Hervé Renard alors qu’il n’avait que 17 ans, Achraf Hakimi a fait beaucoup parler de lui. Doté d’un talent exceptionnel, il représente un atout offensif important pour la sélection marocaine. Outre ses 46 titularisations, Achraf Hakimi compte cinq matches en tant que remplaçant.

Noussair Mazraoui

Comme Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui est un autre latéral de classe mondiale chez les Lions de l’Atlas, avec des qualités défensives non négligeables. Bien que sa position préférée soit celle d’arrière droit, Noussair Mazraoui joue la plus part du temps en tant qu’arrière gauche. Il peut aussi jouer au milieu de terrain, dans un rôle défensif ou de relayeur. Sa technique, sa vitesse font de lui un véritable atout pour les Lions de l’Atlas.

Soufiane Amrabet

Plaque tournante du milieu de terrain, Soufiane Amrabet est devenu après le départ à la retraite de Karim Ahmadi un noyau dur des Lions de l’Atlas. Un moment freiné par les blessures, Amrabet a enchaîné les matchs depuis 2019 sous les couleurs des Lions de l’Atlas. Il est doté d’une grande capacité à casser les attaques adverses et à fermer les espaces. Soufiane Amrabet a joué un rôle important avec le Maroc dans cette Coupe du monde.

HZ

Voici la liste complète des joueurs retenus par le coach national Walid Regragui, pour la Coupe du Monde.

Gardiens de but: Yassine Bounou (FC Séville), Mounir El Kajoui (Al-Wehda) Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad AC)

Défenseurs: Nayef Aguerd (West Ham) Yahia Attiyat Allah (Wydad de Casablanca) Badr Banoun (Qatar SC) Achraf Dari (Stade Brestois) Jawad El-Yamiq (Valladolid) Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) Noussair Mazraoui (Bayern Munich) Romain Saïss (Beşiktaş)

Milieux de terrain: Selim Amallah (Standard de Liège) Soufiane Amrabet (Fiorentina) Bilal El Khanouss (KRC Genk) Yahya Jabrane (Wydad) Azzedine Ounahi (Angers SCO) Abdelhamid Sabiri (Sampdoria)

Attaquants: Abdessamad Zelzouli, (Osasuna) Zakaria Aboukhlal (Toulouse) Sofiane Boufal (Angers SCO) Ilias Chair (QPR) Walid Cheddira (SSC Bari) Youssef En-Nesyri (FC Séville) Abderrazak Hamdallah (Al-Ittihad) Amine Harit (Marseille) Hakim Ziyech (Chelsea).