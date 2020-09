Conseil de gouvernement | Adoption d’un projet de décret portant création de nouveaux cercles et caïdats

Partager Facebook

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi, un projet de décret portant création de nouveaux cercles et caïdats.

Présenté par le ministre de l’Intérieur, le projet de décret N° 2.20.584 vise à créer de nouvelles unités administratives dans le but de hisser la capacité de gestion de l’administration territoriale les régions concernées, en plus d’appuyer l’encadrement administratif et y accompagner les mutations démographiques, sociales et urbaines, a indiqué le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

Ainsi, le nombre des cercles au niveau national passera de 206 à 209, alors que celui des caïdats s’établira à 718 au lieu de 714, a précisé M. Amzazi dans un communiqué lu à l’issue du Conseil.

Ce projet de décret propose d’adapter la dénomination de deux caïdats relevant de la province de Sidi Bennour avec leur ressort territorial pour qu’elles soient en conformité, a relevé le porte-parole du gouvernement.

