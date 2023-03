Conflit Russo-Ukrainien | L’ONU annonce l’extension de l’initiative céréalière de la mer Noire

Partager Facebook

Les Nations Unies ont annoncé que l’Initiative céréalière de la mer Noire, un accord visant à approvisionner les marchés en denrées alimentaires et en engrais dans un contexte de pénurie mondiale et de hausse des prix, liées au conflit entre la Russie et l’Ukraine, a été prolongée samedi, le jour de son arrivée à échéance.

Dans une note aux correspondants, le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a souligné que l’Initiative permet de « faciliter la sécurité de la navigation pour les exportations de céréales et de denrées alimentaires et d’engrais connexes, y compris l’ammoniac, des ports maritimes ukrainiens désignés ».

L’Initiative est née en réponse à la forte augmentation des prix des denrées alimentaires et des engrais dans le monde, la Russie et l’Ukraine étant les principaux fournisseurs de ces produits sur les marchés mondiaux, et leur capacité d’exportation ayant été considérablement réduite une fois les hostilités commencées, a-t-il relevé.

Depuis la signature de l’Initiative en juillet 2022, quelque 25 millions de tonnes métriques de céréales et de denrées alimentaires ont été acheminées vers 45 pays. L’Initiative a été reconnue pour avoir contribué à calmer les prix alimentaires mondiaux, qui ont atteint des sommets vertigineux en mars 2022. Un an après la mise en œuvre de l’Initiative, les prix avaient baissé d’environ 18%, selon l’ONU.

L’accord a été négocié par l’ONU et le gouvernement de Türkiye, qui a été remercié dans le communiqué pour son soutien diplomatique et opérationnel. Dans le cadre de l’accord, un Centre de coordination conjoint (JCC) a été établi à Istanbul, pour surveiller la mise en œuvre de l’Initiative.

M. Dujarric a également réaffirmé la ferme engagement de l’ONU envers les deux accords et décrit l’Initiative céréalière de la mer Noire, parallèlement au protocole d’accord sur la promotion des produits alimentaires et des engrais russes sur les marchés mondiaux, comme étant « essentiel pour la sécurité alimentaire mondiale, en particulier pour les pays en développement ».

