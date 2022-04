Conflit d’Ukraine | Réorientation chinoise

Partager Facebook

Alors que Joe Biden entame une visite en Europe, de son côté, Wang Yi était au Pakistan. Le ministre chinois des Affaires des affaires étrangères doit se rendre au Népal en fin de semaine et peut-être cette semaine en Inde.

Face aux pressions internationales sur sa position à l’égard de la Russie, la Chine se tourne vers les pays du sud. BRI et BRICS sont à nouveau mis en avant dans cette contre-offensive de la diplomatie chinoise. Face aux pressions de l’Occident qui lui demande de choisir son camp dans la guerre menée par la Russie en Ukraine, Pékin mobilise ses réseaux en Asie du Sud. Au Pakistan, Wang Yi a assisté à la réunion de l’organisation de coopération islamique. Face aux critiques sur la répression des minorités au Xinjiang, la Chine tente de cultiver une certaine proximité avec les pays musulmans.

Le ministre chinois des Affaires étrangères s’est aussi longuement entretenu avec le Premier ministre pakistanais, Imran Khan qui, l’Inde s’en souvient encore, était invité à Moscou le jour de l’invasion de l’Ukraine. Les liens entre Pékin et Moscou ont été réaffirmés ce 23 mars par l’opposition de la Chine à l’exclusion de la Russie du prochain G20. Vladimir Poutine ayant répondu positivement à l’invitation de Jakarta qui organisera le sommet des chefs d’États et de gouvernements, ainsi que des ministres des Finances et des directeurs des Banques centrales des pays les plus développées de la planète à la fin de cette année.

Ouverture vers les pays du Sud, solidarité avec les BRICS et proximité avec les pays du Proche-Orient. Après le sommet UE-Chine le 1er avril et le début du Ramadan, le Président chinois a été invité à Riyad rapporte le Wall Street Journal. Là encore, rien d’officiels sur l’agenda de Xi Jinping. Cette invitation arrive alors que les relations entre le Prince héritier Mohammed ben Salmane et Joe Biden sont tendues.

