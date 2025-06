Clermont-Ferrand accueille le Maroc en pays invité d’honneur pour la 34e édition du Sommet de l’élevage

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc sera « le pays invité d’honneur » de la 34-ème édition du Sommet de l’élevage qui se tiendra du 7 au 10 octobre à Clermont-Ferrand (centre de la France), ont annoncé, mardi à Paris, les organisateurs de ce rendez-vous incontournable des professionnels du secteur en Europe.

A travers cette initiative, cette édition confirme la dimension « internationale » du Sommet, « avec la présence d’une importante délégation d’acteurs économiques marocains », ont-ils précisé en dévoilant la programmation 2025 du Sommet, lors d’une conférence de presse en présence notamment de la ministre française de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, et de l’ambassadeure de Sa Majesté le Roi en France, Samira Sitail.

« C’est une grande fierté» d’accueillir le Maroc en pays invité d’honneur cette année au Sommet de l’élevage de Clermont-Ferrand, comme il l’avait déjà été auparavant au Salon international de l’Agriculture (SIA) de Paris (22 février-2 mars), a affirmé d’emblée le Président du Sommet, Jacques Chazalet.

«Nous espérons réserver au Royaume un accueil digne de celui qui nous a été réservé à Meknès lors du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) » qui avait aussi mis à l’honneur la France en avril dernier.

La séquence « le Maroc pays invité d’honneur » est présentée parmi les moments forts de la 34-ème édition du Sommet de l’élevage de Clermont-Ferrand, placée sous le signe « Des transitions, de la jeunesse et de la digitalisation ».

Les nouveautés de l’édition 2025 de ce “Mondial de l’élevage durable” ont été révélées au siège du ministère français de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, avec la participation également d’experts, d’éleveurs, de représentants des filières et de chercheurs.

Organisé chaque année au cœur du Massif central en France, cet événement de référence en Europe pour les professionnels de l’élevage réunit plus de 1 750 exposants, 120 000 visiteurs, dont plus de 6 000 internationaux de 96 pays, 2 000 animaux de 70 races. Il accueille aussi plus de 140 conférences et colloques sur les grands enjeux de la filière.

LR/MAP