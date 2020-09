CGEM | Publication d’un guide sur la “Cybersécurité en entreprise”

Partager Facebook

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé, vendredi, la publication d’un guide de bonnes pratiques sur la « Cybersécurité en entreprise », conçu par la Commission Intelligence économique de la Confédération.

Cet outil pratique permettra aux chefs d’entreprise de consolider leurs connaissances en matière de cybersécurité et les accompagnera dans la mise en place d’une stratégie numérique moderne et efficace, prenant en considération les nouveaux enjeux liés à la crise du nouveau coronavirus (covid-19), fait savoir la CGEM.

« La réalisation de ce guide sur la cybersécurité, à destination des chefs d’entreprises marocains, nous a paru importante dans le contexte mouvant et incertain que nous traversons aujourd’hui du fait des répercussions du covid-19 sur les entreprises », souligne Driss Benomar, président de la Commission Intelligence économique, dans l’édito dudit guide.

Les chefs d’entreprises sont amenés à prendre des décisions stratégiques, financières, commerciales ou industrielles, au quotidien, et se trouvent ainsi exposés à des risques importants en cas de failles de protection dans leurs systèmes informatiques, a-t-il poursuivi, notant que les cyberattaques, les intrusions et les vols de données sont aujourd’hui facilités par le télétravail, si le vecteur internet entre l’Entreprise et le Collaborateur n’est pas sécurisé par l’Entreprise.

Et d’ajouter: « Conscients que la cybersécurité est un sujet aux contours souvent peu ou mal maîtrisés par les chefs d’entreprises marocains, nous avons conçu ce guide comme un outil pratique destiné à permettre aux dirigeants de consolider leurs connaissances en matière de cybersécurité afin qu’ils soient en mesure de prendre les meilleures décisions pour leur stratégie numérique ».

Ainsi, l’objectif de ce guide est de sensibiliser les entreprises marocaines aux nouvelles menaces et aux nouveaux enjeux qui imposent la mise en place d’une stratégie de cybersécurité moderne afin de répondre, au mieux, à la nécessité de protection de l’outil industriel, intellectuel, voire stratégique que représentent les sociétés, a fait valoir M. Benomar.

« Nous espérons que ce guide vous sera utile et contribuera à la mise en place d’une stratégie de cybersécurité au sein de vos entreprises qui, liées les unes aux autres, contribueront à une plus grande sécurité de l’espace économique marocain », a-t-il soutenu.

Les recommandations contenues dans ce guide pratique aideront les petites et moyennes entreprises (PME) à mieux se protéger contre la cybercriminalité, à avoir une longueur d’avance en termes de sécurité et de protection des données stratégiques et permettra, ainsi, d’éviter les pièges les plus courants.

