CDG Prévoyance | Maintien de la certification ISO 9001 version 2015 du SMQ

CDG Prévoyance, opérateur global et intégré en charge de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), maintient la certification de son Système de Management de la Qualité (SMQ) selon les exigences de la norme internationale ISO 9001 version 2015.

Ce maintien de la certification ISO 9001 version 2015 du SMQ intervient suite à l’audit mené du 03 au 05 mars 2021 par le cabinet Bureau Veritas, indique CDG Prévoyance dans un communiqué.

Le maintien de la certification ISO 9001 version 2015 couvre les activités relatives à l’ensemble des produits et services de CDG Prévoyance et de ses organismes gérés (CNRA/RCAR), à savoir, la gestion des retraites, la gestion des fonds de solidarité, la gestion des investissements et l’ensemble des activités de pilotage et support, rappelle CDG Prévoyance.

“Cette certification témoigne des efforts engagés par CDG Prévoyance dans sa quête de l’excellence et de l’amélioration continue de ses processus, mettant ainsi la satisfaction de toutes ses parties prenantes au cœur de ses préoccupations”, souligne la même source.

Le rapport de maintien de la certification dudit cabinet n’a enregistré aucune non-conformité et a fait ressortir plusieurs points forts à savoir, un engagement fort démontré par le management et le personnel dans la mise en œuvre, le maintien et l’amélioration du SMQ, une vision stratégique de développement de CDG Prévoyance claire et citoyenne et un système de management pertinent adapté aux enjeux de CDG Prévoyance et qui est doté d’une gouvernance appropriée.

Parmi les points forts figurent également un dispositif pertinent et efficace d’identification et de suivi des exigences des clients et des parties intéressées basé sur des démarches innovantes (baromètre de notoriété et d’image, démarche d’open innovation et de design thinking, analyse des réclamations clients, gouvernance appropriée,…), des niveaux de service pertinents et contractualisés avec les parties intéressées, d’une politique de dématérialisation et de transformation digitale encourageant le déploiement des technologies de l’information et de la communication et d’un effort continu de sensibilisation des collaborateurs à l’adoption de l’orientation client.

“Cette reconnaissance renouvelée est le fruit des efforts et de la mobilisation générale des équipes œuvrant chaque jour pour l’accomplissement de la mission CDG Prévoyance qui consiste à assurer la gestion des régimes de retraite et des fonds de solidarité confiés, sous mandat, tout en contribuant au développement économique, social et humain du pays”, note le communiqué.

Les orientations de la politique qualité de CDG Prévoyance s’insèrent dans la vision du groupe en matière d’excellence opérationnelle, de surveillance consolidée des risques et de satisfaction des clients et parties prenantes, visant à consolider le développement de ses activités.

La Caisse de Dépôt et de Gestion incarne sa vocation de tiers de confiance et assure, à travers CDG Prévoyance, la gestion administrative, technique et financière de deux organismes : CNRA et RCAR et par conséquent 151 milliards de dirhams de réserves correspondant à plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance, caractérisés par une grande diversité en termes de population, d’architecture et de nature de prestations.

Afin de remplir cette mission, CDG Prévoyance, opérateur global et intégré, s’appuie sur une gouvernance, une plateforme organisationnelle moderne, un système d’information agile et extensible, des ressources humaines compétentes pour servir plus de 1 million de citoyens.

CDG Prévoyance, CNRA et RCAR sont certifiés ISO 9001 version 2015, ISAE Type II et couronnés de 3 reconnaissances d’excellence de l’AISS pour les lignes directrices en matière de Technologies de l’information et de la Communication, Bonne Gouvernance et Qualité des Services.

LR/MAP