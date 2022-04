Casablanca | Entrée en service du Poste central de commandement et de coordination

Partager Facebook

La DGSN a donné le coup d’envoi des activités du Poste central de commandement et de coordination de Casablanca. Ce dernier a pour vocation de doter la ville d’une plateforme sophistiquée et à la pointe de la technologie au service de la sécurité et de la mobilité des citoyens.

Construit sur une superficie de plus de 500 mètres carrés, ce nouveau bâtiment de 4 étages est connecté à un réseau composé de 210 caméras à 360 degrés de haute qualité, reliées à un système d’information couvrant une zone de plusieurs dizaines de kilomètres du pôle urbain à Casablanca. Le centre est également relié à toutes les bases de données de sécurité et connecté à un ensemble de systèmes de communication filaires et mobiles. Il contient également un centre de commandement de gestion de crise avec la capacité de décision et de gestion des urgences sécuritaires en permanence.

Le Poste central de commandement et de la coordination de Casablanca englobera un ensemble d’opérations de sécurité au sein d’un même bâtiment, combinant une architecture moderne avec des normes techniques et fonctionnelles en phase avec le niveau de travail avancé des services de police. Il s’agit, en particulier, de la gestion du système de caméras de surveillance à Casablanca, du suivi et de l’amélioration de la circulation au sein de ce pôle économique et urbain et de la conjugaison des efforts de réponse aux appels émis via la ligne téléphonique 19 et la gestion des interventions policières sur la voie publique grâce à la mise en place d’une plateforme intelligente intégrée.

A noter que la cellule en charge de répondre aux appels via la ligne 19 se compose de 20 personnes et peut gérer jusqu’à 60 appels évitant toute pression sur cette ligne. «Ce centre permettra d’assurer une communication fluide et une réponse immédiate aux appels des citoyens. Cette structure dispose d’un processus de suivi et de contrôle de toutes les étapes depuis la réception de l’appel jusqu’à sa prise en charge.

