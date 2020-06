BAC | Des mesures préventives au sein des centres d’examen de Marrakech

Partager Facebook

Des mesures préventives ont été adoptées au niveau des centres d’examen du baccalauréat (Session Juillet 2020), en vue d’assurer la sécurité sanitaire des candidats, des cadres pédagogiques et administratifs, ainsi que de l’ensemble des intervenants au cours de cette échéance nationale.

Ainsi, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, accompagné du comité régional de sécurité et du directeur de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi, et du directeur provincial de l’Education Nationale s’est rendu à certains centres dédiés aux examens du baccalauréat, qui se dérouleront cette année dans des circonstances exceptionnelles, en vue d’enrayer la propagation de la Covid-19.

A cette occasion, Kassi-Lahlou et la délégation l’accompagnant, ont visité la salle couverte Sidi Youssef Ben Ali et les amphithéâtres et les grandes salles de l’École Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Marrakech, aménagés pour abriter cette échéance nationale dans le respect total des mesures organisationnelles, sanitaires et préventives.

Par la suite, le wali de la région s’est rendu au centre d’examen au lycée Sehnoune, pour s’informer des dispositifs mis en place pour assurer le déroulement de ces épreuves dans d’excellentes conditions, conformément au protocole sanitaire adopté.

Parmi les mesures prises figurent notamment, le marquage des passages, le respect de la distanciation physique à l’intérieur comme à l’extérieur des salles, la prise de température, la distribution des masques de protection, la stérilisation des salles…

Lors de cette tournée qui s’insère dans le sillage des efforts consentis par les autorités locales en vue d’assurer un meilleur accompagnement de ces examens, Kassi- Lahlou s’est arrêté sur les conditions relatives au déroulement des examens, avant de s’arrêter sur les mesures préventives et organisationnelles et de saluer l’engagement exemplaire et la mobilisation permanente de l’ensemble des intervenants dans cette opération.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des préparatifs relatifs aux examens du baccalauréat, compte tenu de la situation exceptionnelle que connaît le Royaume à la lumière de la pandémie du nouveau coronavirus, et afin de garantir la sécurité sanitaire des candidats, des cadres éducatifs et administratifs, ainsi que de toutes les parties prenantes.

