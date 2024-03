Brahim Diaz | Défendre les couleurs des Lions de l’Atlas est « un grand honneur »

Partager Facebook

Le joueur de la sélection marocaine de football, Brahim Diaz, a affirmé, lundi à Salé, qu’il est immensément honoré de pouvoir porter le maillot des Lions de l’Atlas.

« Défendre les couleurs de l’équipe du Maroc est un grand honneur. Je suis fier de faire partie de la liste retenue par le sélectionneur national Walid Regragui, qui comprend des joueurs de classe mondiale », a dit le milieu de terrain du Real Madrid, à son arrivée lundi à l’aéroport Rabat-Salé pour prendre part au stage de préparation de la sélection marocaine en prévision des deux matches amicaux face à l’Angola et la Mauritanie.

« J’ai ressenti beaucoup d’affection et de sentiments sincères», a ajouté le joueur de 24 ans, soulignant sa détermination à ne ménager aucun effort en vue de rendre heureux le public marocain.

“Je tiens à remercier SM le Roi Mohammed VI pour le soutien et l’affection dont j’ai fait l’objet et pour l’appui constant du Souverain au sport en général et au football en particulier”, a-t-il relevé, faisant part de son ambition de s’illustrer avec les Lions de l’Atlas lors des prochaines échéances.

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a fait appel à 24 joueurs en prévision des deux matchs amicaux que disputeront les Lions de l’Atlas au Grand Stade d’Agadir, face à la sélection angolaise le 22 mars et mauritanienne quatre jours plus tard.

Outre Brahim Diaz, la liste retenue par Regragui est également marquée par la présence du jeune prodige du Real Madrid, Youssef Lekhedim (18 ans), qui a été convoqué pour la première fois avec la sélection marocaine U20 en septembre dernier.

On notera également la présence du joueur du FC Villareal Ilias Akhomach, qui a déjà porté le maillot rouge et vert avec la sélection olympique marocaine, et du joueur de l’AS Monaco, Eliesse Ben Seghir, ainsi que le retour du joueur du club émirati d’Al-Aïn, Soufiane Rahimi, en bonne forme dernièrement.

LR/MAP