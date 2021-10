Bourse des valeurs de Casablanca | Le Masi reprend son souffle

Partager Facebook

La Bourse de Casablanca a terminé proche de l’équilibre mercredi, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, ayant subi une légère perte de -0,09%, à 13.538,42 points (pts).

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotées à la place casablancaise, s’est replié de 0,27%, à 1.103,81 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, et le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, se sont repliés de respectivement de 0,33% à 1017,96 pts et 0,18%, à 10.991,89 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a baissé de -0,54%, à 12.785,11 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a reculé de -0,14%, à 11.474,55 pts.

Au niveau de la physionomie, 42 valeurs ont été dans le vert contre 18 en baisse et 14 valeurs ont été stables.

Sur le plan sectoriel, l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a enregistré la hausse la plus forte (+3,93%), suivi du secteur de la sylviculture et papier (+3,39%), et du secteur des équipements électroniques et électriques (+2,5%). De son côté, le secteur des télécommunications s’est renforcé de +0,38% et celui des banques de 0,07%.

En revanche, l’indice du bâtiment et matériaux de construction a accusé la plus forte baisse (-2,13%), notamment à cause de la mauvaise tenue de Lafargeholcim Maroc (-3,68%) ainsi que d’Afric Industries Sa (-0,3%).

À la baisse également, l’indice de l’agroalimentaire/production a cédé du terrain à hauteur de -0,94%, suivi de l’indice des matériels, logiciels et services informatiques (-0,85%).

Le volume global des échanges s’est chiffré à 237,92 millions de dirhams (MDH). Du côté des valeurs les plus actives, BCP a drainé 37,15 MDH, Label Vie 32,47 MDH, Itissalat Al-Maghrib 32,22 MDH et Attijariwafa Bank 20,53 MDH.

En ce qui concerne la capitalisation boursière, elle s’est établie à près de 696,83 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, Stroc Industrie (+5,99% à 51,65 dirhams (DH)), Ib Maroc.Com (+5,98% à 32,97 DH), Ennakl (+5,69% à 39 DH), Centrale Danone (+4% à 479,95 DH) et Zellidja S. A (+4% à 84,55 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

À l’inverse, Microdata, M2m Group et Lafargeholcim Maroc ont accusé les plus fortes baisses, avec respectivement -5,99% à 658 DH, -5,88% à 800 DH et -3,68% à 2.253 DH. Elles ont été suivies par Cosumar (-1,35% à 270,2 DH) et Delattre Levivier Maroc (-1,27% à 38 DH).

LR/MAP